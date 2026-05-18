Țările cu cel mai ridicat nivel de confort pentru viață și muncă.

În țară funcționează un sistem de democrație directă, care permite cetățenilor să voteze de mai multe ori pe an pentru legi.

Săptămâna de lucru în Elveția durează 42 de ore, iar concediul plătit este între 4 și 6 săptămâni pe an, transmite unian.net cu referire la rankingroyals.com.

Cheltuielile lunare ale unei persoane, inclusiv chiria, sunt în medie de 3-3,5 mii franci elvețieni (3,2-3,7 mii dolari). Chiria pentru un apartament cu o cameră în centrul Zürichului sau Geneva costă între 1,5 și 2 mii franci pe lună (1,6-2,1 mii dolari). Asigurarea medicală obligatorie costă încă 300-500 franci (320-530 dolari) lunar.

Locuitorii țării cheltuiesc aproximativ 600-900 franci (640-960 dolari) pe lună pentru produse alimentare. Mâncarea în oraș costă între 25 și 35 franci (27-37 dolari) pentru un fel obișnuit, iar un espresso la cafenea costă în jur de 4-5 franci (4,25-5,30 dolari). Costul abonamentului lunar pentru transportul public este de 70-85 franci (74-90 dolari).

Pe locul doi se află Danemarca. Țara este cunoscută pentru sistemul universal de sănătate, educația gratuită și sprijinul extins pentru familiile cu copii. Bugetul lunar pentru o persoană, inclusiv chiria, este aici de 15.500 coroane daneze (2.320 dolari). Pentru o familie de patru persoane, cheltuielile ajung la 43.000 coroane daneze (6.350 dolari).

În același timp, salariul mediu în Danemarca depășește 50.000 coroane daneze (6.900 dolari), ceea ce este de peste două ori mai mult decât cheltuielile de bază ale unei persoane.

Locul trei în clasament a revenit Liechtensteinului. Micuțul stat situat între Elveția și Austria are o populație de aproximativ 38.000 de locuitori, iar nivelul sărăciei aici este aproape zero. Totuși, țara rămâne una dintre cele mai scumpe pentru trai din Europa.

Cheltuielile lunare aici sunt de aproximativ 2,5-2,8 mii dolari. Chiria pentru un apartament cu o cameră costă între 1,5 și 2,5 mii franci (1.600-2.650 dolari), iar pentru alimente locuitorii cheltuiesc până la 1,2 mii franci lunar (1.280 dolari). Salariul mediu începe de la 7 mii franci (7.425 dolari), iar specialiștii pot câștiga între 10 și 15 mii franci pe lună (10.600-15.900 dolari).

Pe locul patru se află Irlanda. Cea mai mare provocare pentru locuitorii țării rămâne criza locuințelor și creșterea rapidă a costurilor chiriilor. În Dublin, cheltuielile lunare ale unei persoane, inclusiv chiria, sunt între 2,9 și 3,5 mii euro (3.145-3.795 dolari). Chiria pentru un apartament cu o cameră în capitală depășește 2,5 mii euro pe lună (2.755 dolari).

Ultimul în TOP-5 este cel mai bogat stat din Europa pe cap de locuitor – Luxemburg. Această țară este, de asemenea, una dintre cele mai mici ca suprafață.

Cheltuielile lunare pentru o persoană aici depășesc 4,3 mii euro (4.680 dolari), iar pentru o familie de patru persoane – peste 6,4 mii euro (6.950 dolari). Salariul mediu în țară depășește 7 mii euro (7.590 dolari) pe lună, în timp ce specialiștii înalt calificați pot primi între 10 și 15 mii euro (10.840-16.265 dolari). Salariul minim este, de asemenea, unul dintre cele mai mari din Europa – peste 2,5 mii euro pe lună (2.788 dolari).