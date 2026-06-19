Țările cu cea mai mică rată a dobânzii: 1% în Japonia și 0% în Elveția.

În Japonia, la mijlocul lunii iunie, rata dobânzii cheie a fost majorată la 1%, iar în Elveția a fost menținută la 0%.

Banca Japoniei a majorat pe 16 iunie rata dobânzii cheie de la 0,75% la 1% — cel mai ridicat nivel pentru economia japoneză din 1995. O altă țară cu o rata dobânzii cheie de 1% este Thailanda. Decizia de a o reduce de la 1,25% a fost luată de Banca Thailandei pe 25 februarie, transmite rbc.ru.

Cea mai mică dobândă cheie din lume, de 0%, este menținută de Elveția. Aceasta este în vigoare în această țară de aproape un an – din 20 iunie 2025. Pe 18 iunie, în cadrul unei ședințe a Băncii Naționale a Elveției, s-a decis menținerea ratei dobânzii la zero.

Rezerva Băncii din Fiji păstrează rata dobânzii la 0,25% din martie 2020. Această rată a fost prelungită în cadrul ședinței băncii din 28 mai. O altă țară insulară cu o rată-cheie scăzută este Seychelles, cu 1,75%. Această rată este în vigoare din aprilie 2024.

În lista țărilor cu rate-cheie sub 2% se regăsesc și Suedia și Danemarca. Banca Suediei menține rata de 1,75% din 1 octombrie 2025. Banca Națională a Danemarcei a decis pe 11 iunie să majoreze rata de la 1,6% la 1,85% — după creșterea ratei la depozite la 2,25% (+0,25 puncte procentuale) de către Banca Centrală Europeană.

Nu în toate economiile se aplică rata dobânzii cheie în sensul său clasic. În unele țări se utilizează rate medii la depozite sau credite pe piața interbancară. În special, în Cambodgia, conform TradingView, se ia în calcul rata medie la depozitele de economii, iar în Singapore funcționează un sistem monetar și financiar cu țintă pe cursul valutar.