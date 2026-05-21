Talibanii au permis bărbaților să se căsătorească cu fete de nouă ani

Despre acest lucru scrie news.am, citând The Times.

„Dacă o fată ajunge la pubertate la vârsta de nouă sau zece ani, atunci, conform noii legi, ea a atins vârsta legală pentru căsătorie”, a declarat pentru jurnaliști activista pentru drepturile omului din Afganistan, Horia Mosadik.

Până la preluarea puterii de către talibani, vârsta minimă pentru încheierea căsătoriei în Afganistan era de 16 ani, însă această restricție a fost eliminată.

Jurnaliștii reamintesc, de asemenea, că potrivit celei mai mari și mai vechi școli sunite de drept islamic, vârsta minimă a pubertății este de nouă ani.

Liderul suprem al mișcării „Taliban”, Haibatullah Ahundzada, a declarat anterior că regimul taliban a eliberat femeile afgane de „opresiunile tradiționale” și le-a redat statutul de „oameni liberi”. Totodată, se subliniază că noul regim a făcut „pași necesari pentru a asigura femeilor o viață confortabilă și prosperă în conformitate cu legea islamică șaria”, iar problemele femeilor erau legate de ocupația americană de 20 de ani.