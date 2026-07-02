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euronews.com logoeuronews
2 Iulie 2026, 19:37
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Tăiețeii aromați au fost asociați cu peste 100 de cazuri de salmoneloză în Europa

Autoritățile europene responsabile de siguranța alimentară și sănătatea publică au anunțat un focar de infecții cu salmonella asociat cu tăieței instant cu diferite arome. Au fost confirmate 106 cazuri în 14 țări.

Tăiețeii aromați au fost asociați cu peste 100 de cazuri de salmoneloză în Europa.
Tăiețeii aromați au fost asociați cu peste 100 de cazuri de salmoneloză în Europa.

Majoritatea cazurilor de boală au fost înregistrate la copii și tineri, cel puțin 49 de persoane necesitând spitalizare, au anunțat Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, transmite euronews.com.

„Produsele de tăiței cu diverse arome sunt cea mai probabilă sursă a focarului continuu de infecții, care a afectat mai multe țări; există dovezi care leagă cazurile de boală de produse ale aceluiași brand”, au declarat autoritățile.

Potrivit autorităților europene, cazurile au fost înregistrate în Austria, Regatul Unit, Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia și Suedia.

Autoritățile au adăugat că măsurile de control adoptate, inclusiv retragerea produselor de la vânzare și rechemarea lor în mai multe țări, „reduce semnificativ probabilitatea” apariției unor noi cazuri de infecții legate de focar.

Anchetele epidemiologice au arătat că cazurile înregistrate în Danemarca, Estonia, Germania, Letonia și Lituania sunt legate de consumul produselor de tăiței cu diverse arome ale aceluiași brand.

Totodată, autoritățile nu au numit producătorul, dar au menționat că cazurile legate de Salmonella Stanley și alte tulpini au fost asociate cu un producător ucrainean.

Compania Reeva Foods, într-un comunicat publicat săptămâna trecută, a anunțat „descoperirea presupusă” a Salmonella Stanley într-un lot specific de tăiței instant destinați pieței baltice, produs de compania Euro Food Service, producător ucrainean al produselor Reeva.

Compania a declarat că a inițiat o verificare internă și a retras aceste loturi. De asemenea, a precizat că a luat măsuri, inclusiv teste de laborator independente, audituri de reglementare, monitorizarea mediului de producție și măsuri preventive suplimentare.

„Siguranța consumatorilor noștri este prioritatea noastră principală”, au afirmat reprezentanții Reeva. Ei au mai spus că firma colaborează cu autoritățile.

Simptomele salmonelozei includ diaree, febră, dureri abdominale, greață și vărsături, care de obicei persistă câteva zile.

Majoritatea persoanelor infectate se recuperează în decurs de o săptămână, însă infecția poate fi severă la copiii mici, persoanele în vârstă și cele cu sistem imunitar slăbit.

Sursă
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