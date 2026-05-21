theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
21 Mai 2026, 17:44
5 003
Copiază linkul
Link copiat

Tabloul lui Banksy, vândut la o licitație în SUA pentru aproape 18 milioane de dolari

Pictura artistului Banksy „Fetița și balonul peisaj găsit” (2012) a fost vândută pentru aproape 18 milioane de dolari la o licitație închisă Fair Warning, care a avut loc la New York.

Tabloul lui Banksy, vândut la o licitație în SUA pentru aproape 18 milioane de dolari.
Tabloul lui Banksy, vândut la o licitație în SUA pentru aproape 18 milioane de dolari.

În comunicat se menționează că prețul final a fost de 17,94 milioane de dolari, inclusiv comisionul cumpărătorului. Lucrarea a intrat în topul celor mai scumpe opere ale lui Banksy vândute la licitație și s-a clasat în top 3 rezultate ale artistului pe piața secundară, transmite wsj.com.

Pictura face parte din seria Crude Oils („Petrol brut”) și reprezintă o reinterpretare a unui peisaj clasic, completat cu motivul caracteristic al lui Banksy – o fetiță care eliberează din mâini un balon în formă de inimă. Lucrarea a fost vândută unui cumpărător privat din SUA, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Prețul de 18 milioane de dolari a influențat și clasamentul celor mai scumpe lucrări ale artistului, înlocuind alte loturi importante din seria Crude Oils, inclusiv Sunflowers From Petrol Station („Floarea-soarelui de la benzinărie”), vândută anterior la Christie’s în 2021 pentru 14,5 milioane de dolari.

Seria de lucrări a lui Banksy „Petrol brut” a fost creată pentru prima sa expoziție de galerie, care a avut loc la Londra în 2005. În cadrul proiectului, artistul a reinterpretat subiecte clasice de pictură, adăugând elemente satirice caracteristice și imagini recunoscute, legate de arta sa stradală.

După cum scrie The Wall Street Journal, piața lucrărilor lui Banksy a trecut primul test major după dezvăluirea identității artistului. Potrivit publicației, rezultatul tranzacției a arătat menținerea unei cereri sustenabile pentru operele artistului în segmentul de prețuri înalte. Conform evaluării WSJ, acest rezultat a devenit un indicator al păstrării interesului colecționarilor pentru lucrările artistului chiar și după schimbarea percepției asupra personalității sale pe piața artei.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici