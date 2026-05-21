Tabloul lui Banksy, vândut la o licitație în SUA pentru aproape 18 milioane de dolari.

În comunicat se menționează că prețul final a fost de 17,94 milioane de dolari, inclusiv comisionul cumpărătorului. Lucrarea a intrat în topul celor mai scumpe opere ale lui Banksy vândute la licitație și s-a clasat în top 3 rezultate ale artistului pe piața secundară, transmite wsj.com.

Pictura face parte din seria Crude Oils („Petrol brut”) și reprezintă o reinterpretare a unui peisaj clasic, completat cu motivul caracteristic al lui Banksy – o fetiță care eliberează din mâini un balon în formă de inimă. Lucrarea a fost vândută unui cumpărător privat din SUA, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Prețul de 18 milioane de dolari a influențat și clasamentul celor mai scumpe lucrări ale artistului, înlocuind alte loturi importante din seria Crude Oils, inclusiv Sunflowers From Petrol Station („Floarea-soarelui de la benzinărie”), vândută anterior la Christie’s în 2021 pentru 14,5 milioane de dolari.

Seria de lucrări a lui Banksy „Petrol brut” a fost creată pentru prima sa expoziție de galerie, care a avut loc la Londra în 2005. În cadrul proiectului, artistul a reinterpretat subiecte clasice de pictură, adăugând elemente satirice caracteristice și imagini recunoscute, legate de arta sa stradală.

După cum scrie The Wall Street Journal, piața lucrărilor lui Banksy a trecut primul test major după dezvăluirea identității artistului. Potrivit publicației, rezultatul tranzacției a arătat menținerea unei cereri sustenabile pentru operele artistului în segmentul de prețuri înalte. Conform evaluării WSJ, acest rezultat a devenit un indicator al păstrării interesului colecționarilor pentru lucrările artistului chiar și după schimbarea percepției asupra personalității sale pe piața artei.