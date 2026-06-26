Swatch a dat în judecată Samsung pentru 170 milioane de dolari din cauza replicilor unor ceasuri de lux.

Compania elvețiană Swatch solicită de la Samsung 170 milioane de dolari, acuzând gigantul tehnologic că a permis transformarea ceasurilor sale inteligente în „clone digitale” ale ceasurilor de lux elvețiene.

Procesul judiciar are loc la Londra în legătură cu 26 de aplicații digitale de „cadrane”. Swatch susține că aceste aplicații au copiat aspectul mărcilor sale prestigioase, inclusiv Omega, Tissot și Breguet, transmite ft.com.

Cererea producătorului elvețian, pe care avocații Samsung au numit-o „extraordinară” și „deconectată de realitate”, a devenit punctul culminant al unui conflict global de lungă durată privind mărcile comerciale.

În 2022, Curtea Superioară de la Londra a recunoscut deja Samsung vinovată de încălcarea mărcilor comerciale, iar apelul ulterior a fost respins. Deși software-ul a fost creat de dezvoltatori terți, Samsung a fost considerată responsabilă, inclusiv pentru că a controlat procesul de verificare a aplicațiilor și marketingul ceasurilor inteligente cu cadrane atractive.

Acum, Curtea Superioară stabilește cuantumul daunelor cuvenite Swatch. Judecătorul de la Londra poate determina suma despăgubirilor pentru întreaga Uniune Europeană, deoarece Swatch a depus cererea înainte de încheierea perioadei de tranziție Brexit în 2020. Procese similare au loc și în SUA, dar acestea sunt suspendate până la finalizarea cazului în Regatul Unit.

Swatch susține că aplicațiile au fost descărcate în Marea Britanie și UE de aproximativ 160.000 de ori și ofereau „contrafaceri” ale cadranelor sale exclusive. Compania solicită 170 milioane de dolari pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în perioada octombrie 2015 – februarie 2019.

Directorul general al Tissot, Sylvain Dolla, a declarat că Swatch are o politică de a nu licenția mărcile sale către terți, „cu siguranță nu către alte companii de ceasuri și cu atât mai puțin către companii care produc ceasuri inteligente”. Potrivit lui, utilizarea mărcilor de lux pe ceasuri inteligente „ar distruge valoarea ceasurilor elvețiene”.

Avocatul Swatch, Daniel Selmi, a afirmat în declarațiile scrise că este vorba despre o „sustragere pe scară largă” a mărcilor „valoroase și atent protejate”. El a adăugat: „Samsung a încercat în mod repetat să minimizeze amploarea și importanța încălcărilor, subestimând nivelul despăgubirilor reale”.

Pentru evaluarea daunelor, Swatch a prezentat probe de la un expert în evaluări pentru calcularea costului unei licențe ipotetice.

Totuși, avocatul Samsung, Daniel Alexander, a declarat că cererea „extravaganță” a Swatch se bazează pe o abordare „fundamental greșită”, care nu are legătură cu daunele suferite. Potrivit lui, aplicațiile „nu erau vizibile, nu au fost folosite de Samsung în niciun marketing al ceasurilor inteligente și Samsung nu dorea să le aibă acolo. Au fost eliminate imediat ce problema a fost ridicată”.

Alexander a mai declarat că aproape toate aplicațiile care încălcau regulile erau gratuite, iar veniturile totale din descărcări în această perioadă au fost de puțin peste 1.000 de dolari, dintre care 300 de dolari reveneau companiei Samsung.

„Swatch nu a suferit niciun prejudiciu, iar beneficiul pentru Samsung a fost nesemnificativ. În orice caz, despăgubirile ar trebui să fie minime”, a concluzionat el.

Argumentele finale ale părților vor fi audiate vineri, 26 iunie.