Sute de bicicliști au pedalat goi pe străzile Londrei

La Londra, pe 14 iunie, a avut loc Marșul Mondial Anual Nud pe Bicicletă (World Naked Bike Ride), care se organizează în fiecare an din 2004.

Potrivit informațiilor, peste 1.000 de bicicliști au ieșit pe străzile orașului pentru a atrage atenția asupra problemelor culturii auto și a dependenței globale de petrol. Anul acesta, evenimentul a fost mutat de sâmbătă pe duminică pentru a evita suprapunerea cu ceremonia paradei Trooping of the Colour, raportează Metro.

În ciuda caracterului pașnic și legal al acțiunii, aceasta a stârnit deja critici. Primarul Londrei, Sadiq Khan, s-a confruntat cu acuzații privind protecția insuficientă a copiilor față de astfel de evenimente, iar o organizație caritabilă pentru combaterea violenței sexuale l-a îndemnat să intensifice controlul.

Anul trecut, la cursa din Londra au participat peste 1.200 de persoane. În noiembrie anul trecut, o acțiune similară în Essex a atras atenția după ce unul dintre participanți a fost bătut.