theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
2 Iulie 2026, 17:51
1 355
Copiază linkul
Link copiat

Suspectul în cazul asasinării fostului consilier al lui Ianukovici, extrădat în Spania

Autoritățile germane au predat Spaniei un suspect în cazul asasinării lui Andrei Portnov, fost consilier și adjunct al șefului administrației fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici.

Suspectul în cazul asasinării fostului consilier al lui Ianukovici, extrădat în Spania.
Suspectul în cazul asasinării fostului consilier al lui Ianukovici, extrădat în Spania.

Autoritățile germane au predat suspectul în custodia judecătorului din Posuelo de Alarcón, a declarat un reprezentant al instanței, transmite noctu.ru.

„Anunț că ieri, autoritățile germane au predat Spaniei și au pus la dispoziția judecătorului din Posuelo de Alarcón presupusul responsabil pentru asasinarea lui Andrei Portnov, care se află deja în țara noastră”, a spus Luis Salas Fernández joi.

Forțele de ordine spaniole au finalizat procedura de predare a suspectului pentru procesul judiciar pe teritoriul regatului.

Andrei Portnov a fost împușcat mortal în dimineața zilei de 21 mai 2025 la intrarea în „Școala Americană” din Posuelo de Alarcón, lângă Madrid. Potrivit presei, după plecarea din Ucraina, politicianul a locuit în Europa.

Suspectul a fost reținut în Germania în februarie 2026. Poliția spaniolă a desfășurat o anchetă secretă împreună cu structuri internaționale, ceea ce a permis identificarea, reținerea și extrădarea presupusului autor al crimei.

Potrivit sursei, Andrei Portnov era considerat una dintre cele mai influente și controversate figuri din sistemul juridic și politic ucrainean în perioada președinției lui Viktor Ianukovici.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici