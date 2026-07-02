Autoritățile germane au predat Spaniei un suspect în cazul asasinării lui Andrei Portnov, fost consilier și adjunct al șefului administrației fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici.

Autoritățile germane au predat suspectul în custodia judecătorului din Posuelo de Alarcón, a declarat un reprezentant al instanței, transmite noctu.ru.

„Anunț că ieri, autoritățile germane au predat Spaniei și au pus la dispoziția judecătorului din Posuelo de Alarcón presupusul responsabil pentru asasinarea lui Andrei Portnov, care se află deja în țara noastră”, a spus Luis Salas Fernández joi.

Forțele de ordine spaniole au finalizat procedura de predare a suspectului pentru procesul judiciar pe teritoriul regatului.

Andrei Portnov a fost împușcat mortal în dimineața zilei de 21 mai 2025 la intrarea în „Școala Americană” din Posuelo de Alarcón, lângă Madrid. Potrivit presei, după plecarea din Ucraina, politicianul a locuit în Europa.

Suspectul a fost reținut în Germania în februarie 2026. Poliția spaniolă a desfășurat o anchetă secretă împreună cu structuri internaționale, ceea ce a permis identificarea, reținerea și extrădarea presupusului autor al crimei.

Potrivit sursei, Andrei Portnov era considerat una dintre cele mai influente și controversate figuri din sistemul juridic și politic ucrainean în perioada președinției lui Viktor Ianukovici.