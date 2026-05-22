eurointegration.com.ua
22 Mai 2026, 11:12
4 107
Surse: Poliția britanică investighează posibile infracțiuni sexuale comise de fratele regelui

Poliția britanică desfășoară o anchetă împotriva fostului britanic Andrew Mountbatten-Windsor în legătură cu posibile infracțiuni sexuale.

Despre aceasta a anunțat Sky news, scrie „Europa Liberă”.

De menționat că anchetatorii încearcă să ia legătura cu o femeie care susține că a fost adusă în casa fostului prinț Andrew din Windsor „în scopuri sexuale”.

Poliția verifică acuzațiile conform cărora Epstein în 2010 ar fi trimis în Marea Britanie o femeie, care nu este cetățean britanic, pentru o întâlnire sexuală cu Andrew.

Forțele de ordine fac apel și către alte posibile victime ale infractorului sexual Jeffrey Epstein să se adreseze autorităților în cadrul unei investigații complexe, care probabil se va extinde și este de așteptat să dureze mai multe luni.

Andrew, care a îndeplinit funcția de trimis comercial al guvernului britanic, a fost interogat sub suspiciunea de abuz de putere în cadrul unei anchete demarate după publicarea în SUA a materialelor FBI referitoare la Epstein.

Potrivit acestor materiale, fratele regelui ar fi transmis documente guvernamentale confidențiale și informații comerciale lui Epstein.

Fostul prinț rămâne sub investigație și neagă categoric orice încălcare a legii. Poliția a audiat deja mai mulți martori de la momentul reținerii sale.

Un interlocutor a subliniat că oamenii greșesc considerând că forțele de ordine investighează doar infracțiuni financiare.

„Abuzul de putere acoperă multe alte infracțiuni, inclusiv infracțiuni sexuale, fraudă, corupție, obstrucționarea justiției și altele. Avem o perspectivă mult mai largă. Investigăm toate aspectele și vom merge acolo unde ne vor conduce probele”, a declarat el.

Șeful poliției Thames Valley, Oliver Wright, a afirmat că ancheta privind abuzul de putere continuă.

