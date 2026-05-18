Point
18 Mai 2026, 15:05
9 007
Surse: Merkel, Stubb și Draghi sunt luați în considerare pentru rolul de negociatori cu Rusia

Uniunea Europeană îi ia în considerare pe fostul cancelar al Germaniei Angela Merkel, pe președintele Finlandei Alexander Stubb și pe fostul prim-ministru al Italiei Mario Draghi drept posibili negociatori cu Rusia.

Despre acest lucru scrie Politico, citând trei diplomați europeni.

Potrivit publicației, candidatura Angelei Merkel este contestată din cauza încercărilor sale anterioare nereușite de mediere. Politico notează că mulți europeni consideră acest lucru „un motiv suficient pentru descalificarea sa”.

În ceea ce-l privește pe Stubb, candidatura sa va necesita un sprijin larg din partea țărilor UE. În plus, aderarea Finlandei la NATO ar putea reduce atractivitatea sa pentru Moscova.

Publicația subliniază că Draghi, la rândul său, se bucură de respect în Europa și este considerat o figură neutră, însă politicianul nu a dat semnale că ar dori să devină negociator din partea UE.

Sursele Politico au precizat că șefa diplomației europene Kaja Kallas s-a exclus din lista candidaților pentru rolul de negociator, deoarece poziția sa anti-rusă ar putea provoca refuzul președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Săptămâna trecută, ea a sugerat că ar putea reprezenta singură Europa în dialogul cu Rusia.

În luna mai, Putin a declarat că este deschis la negocieri, numindu-l pe fostul cancelar al Germaniei Gerhard Schröder drept negociatorul preferat din partea Europei. În replică, Kaja Kallas a numit „nu foarte înțelept” să se permită Moscovei să aleagă negociatorul din partea UE, iar, în opinia ei, Schröder ar fi „așezat de ambele părți ale mesei”.

