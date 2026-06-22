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theguardian
22 Iunie 2026, 08:46
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Surse: În cancelaria lui Starmer au început pregătirile pentru transferul puterii

În cancelaria prim-ministrului Marii Britanii, Keir Starmer, a început pregătirea pentru o posibilă predare a puterii. Potrivit presei britanice, Starmer ar putea anunța luni că își dă demisia.

Surse: În cancelaria lui Starmer au început pregătirile pentru transferul puterii.
Surse: În cancelaria lui Starmer au început pregătirile pentru transferul puterii.

Candidatul principal pentru funcția de nou lider al partidului și șef al guvernului este considerat Andy Burnham, care a câștigat alegerile parțiale pentru Parlament în circumscripția Makerfield, informează theguardian.com.

Potrivit interlocutorilor publicației, secretarul principal al prim-ministrului, Darren Jones, a avut o întâlnire cu un membru cheie al echipei lui Andy Burnham, Louisa Haigh. Potrivit informațiilor, Keir Starmer intenționează să-și prezinte unilateral condițiile de retragere, fără a discuta planul în prealabil cu Burnham.

Conform surselor The Guardian din cabinetul de miniștri, cel mai probabil planul prevede plecarea lui Starmer din funcție în toamnă. Aceasta îi va permite succesorului său să unească Partidul Laburist la conferința anuală de la sfârșitul lunii septembrie și va oferi guvernului timp pentru pregătirea bugetului de toamnă.

Totuși, în partid persistă incertitudinea dacă Burnham va fi singurul candidat, notează ziarul. Fostul ministru al Sănătății, Wes Streeting, a declarat anterior că este pregătit să intre în cursă și că beneficiază de sprijinul a 81 de parlamentari.

Sursă
theguardian
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