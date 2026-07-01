Summitul NATO din 2027 riscă să fie anulat.

Săptămâna viitoare va avea loc summitul NATO în Turcia, pentru care țările se pregătesc activ.

Însă planurile de a organiza summitul în Albania în 2027 au fost puse sub semnul întrebării, deoarece Statele Unite sunt nemulțumite de cheltuielile acestei țări pentru apărare.

Potrivit unor surse, în proiectul declarației pentru summitul NATO, care va avea loc săptămâna viitoare la Ankara, nu se menționează organizarea următoarei întâlniri în Albania, în ciuda declarației anterioare că summitul va avea loc acolo, scrie rbc.ua, citând reuters.com.

Un diplomat european a precizat că în ultima versiune a textului se spune că liderii așteaptă cu nerăbdare următoarea întâlnire, dar timpul și locul nu sunt indicate în proiectul documentului.

Acest pas a fost făcut în timp ce membrii europeni ai NATO încearcă să demonstreze președintelui SUA, Donald Trump, la Ankara, că au făcut progrese în îndeplinirea angajamentelor privind cheltuielile pentru apărare și intenționează să evite confruntările deschise cu liderul american.

Incertitudinea privind summitul din Albania a apărut și după ce în aprilie Reuters a scris că NATO ia în considerare posibilitatea de a renunța la practica de a organiza summituri anuale. Acest lucru ar putea preveni o întâlnire potențial tensionată cu Trump la sfârșitul mandatului său prezidențial.

Unul dintre surse a remarcat că cheltuielile Albaniei pentru apărare sunt atât de mici încât, dacă NATO va organiza summitul în țară în 2027, Trump s-ar putea supăra, ceea ce ar provoca titluri negative în mass-media.

Comentând proiectul documentului pentru summit, un reprezentant al guvernului albanez a declarat pentru Reuters că „proiectele sunt doar proiecte, nu decizii”.