Suedia a reacționat la interzicerea pliculețelor cu nicotină în Franța.

Noua lege, care va intra în vigoare în aprilie 2026, este considerată una dintre cele mai dure din Uniunea Europeană și a provocat deja o reacție dură din partea Suediei – țara în care aceste produse au fost dezvoltate. Autoritățile franceze au interzis nu doar vânzarea pachetelor cu nicotină, ci și importul, depozitarea și utilizarea acestora pe teritoriul țării, informează ft.com.

Noile norme ale legislației franceze prevăd sancțiuni serioase pentru încălcarea interdicției, inclusiv amenzi de până la 375.000 de euro și pedepse cu închisoarea de până la cinci ani, în special în cazurile legate de producția, circulația și distribuția produselor. În plus, amploarea restricțiilor a afectat chiar și persoanele care transportă astfel de produse pentru uz personal în timpul călătoriilor în Franța. Reacția Stockholmului nu a întârziat. Ministrul comerțului exterior al Suediei, Benjamin Dusa, a numit această măsură disproporționată și contrară principiilor pieței unice europene.

„Este ca și cum Suedia ar decide să interzică baghetele franceze sau vinul francez”, a declarat ministrul suedez într-un interviu pentru Financial Times, caracterizând interdicția drept „absurdă”.

Potrivit lui Dusa, decizia Parisului reprezintă „un atac la stilul de viață suedez”, având în vedere legătura istorică a suedezilor cu produsele orale care conțin nicotină și tutun. Guvernul francez, la rândul său, explică introducerea interdicției prin necesitatea protejării sănătății publice și limitării accesului tinerilor la produsele cu nicotină.



Măsura adoptată de Franța s-a transformat rapid într-un conflict la nivel european privind libera circulație a bunurilor și cetățenilor în cadrul UE. Suedia, alături de Italia și Grecia, face parte din cele șapte state membre ale Uniunii Europene care și-au exprimat îngrijorarea că noile reguli ar putea crea bariere suplimentare pe piața unică europeană. Problema a fost ridicată deja și în Parlamentul European. Cinci deputați suedezi din grupul social-democrat au trimis o scrisoare președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, avertizând că legislația franceză afectează direct unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene – libertatea de circulație.

Situația este complicată de lipsa unei reglementări europene unice privind pachetele cu nicotină. Deși Uniunea Europeană interzice vânzarea snus-ului tradițional în majoritatea statelor membre, pachetele cu nicotină fără tutun nu sunt reglementate direct de Directiva UE privind produsele din tutun în vigoare. Acest lucru permite țărilor membre să decidă independent abordările privind reglementarea lor. Astfel, Belgia și Olanda au interzis complet vânzarea acestor produse, în timp ce Finlanda s-a limitat la înăsprirea regulilor privind promovarea și marketingul acestora. Totuși, experții europeni notează că Franța a mers mult mai departe decât majoritatea țărilor UE, extinzând interdicția pe întreg lanțul de circulație a produselor – de la producție și distribuție până la simpla depozitare.

Între timp, unele prevederi ale decretului francez au fost suspendate temporar de Consiliul de Stat al Franței – cea mai înaltă instanță administrativă a țării – după o plângere depusă de unul dintre producătorii locali. Suspendarea vizează activitatea de producție și export, însă interdicția privind vânzarea și depozitarea produselor rămâne în vigoare.

Organizațiile franceze anti-tutun susțin, la rândul lor, că scopul principal al noilor măsuri este limitarea comercializării produselor cu nicotină și reducerea influenței industriei asupra consumatorilor tineri.

„Principala noastră îngrijorare nu o reprezintă consumatorii, ci promovarea comercială a acestor produse”, a declarat François Topar, reprezentant al organizației franceze anti-tutun CNTC.

Pachetele cu nicotină au fost dezvoltate în Suedia în 2010 ca alternativă la snus – produsul tradițional scandinav din tutun pentru consum oral, folosit în țările din nordul Europei de câteva secole.

În ultimii ani, pachetele cu nicotină au câștigat o popularitate largă pe piața internațională, în contextul reorientării celor mai mari companii de tutun către produse alternative, considerate mai puțin dăunătoare comparativ cu țigările tradiționale.