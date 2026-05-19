Suedia a devenit prima țară din lume în care nivelul fumătorilor a scăzut sub 5%.

„Fumatul zilnic (3,7%) a fost aproximativ la fel de răspândit ca și cel episodic (3,4%). Dintre toți respondenții, 30% au menționat că au fumat anterior, dar au renunțat, iar 63% că nu au fumat niciodată”, se arată în raportul Consiliului Suedez (CAN), transmite rbc.ua.

În ceea ce privește diferențele de gen, conform documentului, fumatul a fost puțin mai răspândit în rândul bărbaților (8%) decât în rândul femeilor (6%), ceea ce se explică prin faptul că mai mulți bărbați au fumat episodic. Experții explică nivelul scăzut al fumatului în Suedia prin popularitatea îndelungată a snusului și răspândirea pliculețelor cu nicotină, care au apărut pe piață în 2014.

CAN menționează că politica tabacului din Suedia și-a schimbat treptat focusul: în loc să lupte împotriva consumului de nicotină, autoritățile se concentrează pe reducerea riscurilor pentru sănătate. Prin urmare, diferitele produse cu nicotină sunt reglementate diferit în funcție de gradul de risc.

Potrivit studiului, ponderea adulților suedezi care consumă snus sau pliculețe cu nicotină a crescut de la 13% în 2013 la 18% în 2025. Cel mai activ folosesc aceste produse tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani - 29% în acest grup. Bărbații utilizează semnificativ mai des snusul și pliculețele decât femeile - 25% față de 10%. Pentru prima dată în raportul CAN, consumatorii de snus și pliculețe au fost analizați separat. S-a constatat că 50% folosesc predominant snus, 44% - pliculețe, iar 6% combină ambele produse.

În rândul femeilor, pliculețele sunt mai populare - 74% dintre utilizatori le aleg, în timp ce bărbații preferă mai des snusul. Reprezentanții industriei atrag, de asemenea, atenția asupra politicii de prețuri. În Suedia, un pachet de pliculețe costă aproximativ 4 euro, snusul - aproximativ 5 euro, în timp ce un pachet de țigări costă 7-8 euro.

Totodată, taxa pe pliculețe în țară este de aproximativ 20 euro pe kilogram, iar pentru snus - 40 euro, ceea ce este semnificativ mai mic decât nivelul de impozitare din Ucraina - aproximativ 77 euro pe kilogram. Experții reamintesc, de asemenea, că vânzarea snusului este interzisă în majoritatea țărilor UE din 1992, însă Suedia și-a păstrat dreptul de a-l comercializa la aderarea la Uniunea Europeană în 1995.

În ciuda acestui fapt, autorii raportului menționează că nicotina din snus și pliculețe poate crește tensiunea arterială și poate afecta negativ vasele de sânge. Studiul a arătat, de asemenea, că nivelul dependenței la utilizatorii de snus este chiar mai mare decât la fumătorii obișnuiți de țigări.

În ceea ce privește vapingul, în 2025 doar 0,6% dintre suedezi foloseau zilnic țigări electronice, iar alți 2,1% episodic. Cele mai populare vape-uri rămân în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani. În ultimii ani, vânzările de vape-uri în Suedia au crescut cu 640%, ceea ce este legat de răspândirea țigărilor electronice de unică folosință cu diverse arome.

CAN concluzionează că reducerea nivelului de fumat în Suedia a fost rezultatul unei politici complexe: creșterea taxelor pe țigări, restricționarea publicității, crearea zonelor fără fumat și prevenirea activă. Totodată, experții nu exclud că o parte dintre fumători ar fi putut trece la produse alternative cu nicotină.