Suedia a anunțat cele mai mari investiții în apărare din anii 1980.

Potrivit prim-ministrului Suediei, Ulf Kristersson, acestea reprezintă cele mai mari investiții în apărare ale țării din anii 1980 încoace.

„Aceasta înseamnă triplarea potențialului apărării antiaeriene a Suediei față de situația actuală, ceea ce evidențiază amploarea acestei decizii și importanța infanteriei marine”, a declarat Kristersson, citat de CNBC.

El a adăugat că astfel Suedia aduce „contribuția sa la creșterea securității în regiunea Mării Baltice pe viitor”.

Furnizarea fregatelor cu destinație defensivă și de intervenție va fi asigurată de compania Naval Group. După publicarea informațiilor despre tranzacție, acțiunile producătorului suedez de avioane de luptă Saab au crescut cu 5,3%. Acțiunile producătorilor germani de echipamente militare Rheinmetall, Renk și Hensoldt au înregistrat creșteri între 5% și 8%. Indicele german DAX a urcat cu 1,3%, iar indicele paneuropean Stoxx 600 — cu 0,8%.