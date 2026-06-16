SUA vor permite Iranului să înceapă imediat vânzarea de petrol și combustibil în cadrul acordului de încetare a războiului.

Despre acest lucru raportează The Wall Street Journal, citând surse proprii, transmite epravda.com.ua.

Potrivit surselor publicației, prevederea privind ridicarea sancțiunilor asupra vânzării petrolului intră în vigoare imediat după semnarea acordului săptămâna aceasta și se aplică, de asemenea, serviciilor necesare, în special celor bancare, de transport și de asigurare, necesare pentru a susține vânzările.

Organizația non-profit United Against Nuclear Iran a anunțat că supertancul iranian care transportă petrol brut a părăsit portul Chabahar, a rupt blocada americană și marți a ieșit din Golful Oman cu trackerul de localizare activat — acesta este primul astfel de caz de la începutul blocadei americane în aprilie.

Un înalt oficial american a declarat marți că, deși Iranul va primi o relaxare preliminară a sancțiunilor privind vânzarea petrolului, o relaxare pe termen lung va fi condiționată de îndeplinirea de către Iran a cerințelor SUA privind chestiuni precum deschiderea strâmtorii strategice Ormuz și programul său nuclear.

Permisiunea acordată Iranului de a exporta petrol înseamnă renunțarea la un instrument-cheie de influență al SUA, dar, potrivit Casei Albe, probabil a fost necesar să se renunțe la acesta pentru a deschide strâmtoarea Ormuz.

Acest punct de vedere a fost exprimat de Farzin Nadimi, cercetător principal la Institutul Washington — un centru american de analiză specializat pe Iran.

El a adăugat că SUA pot reintroduce blocada asupra exporturilor iraniene atât timp cât își vor menține forțele militare în regiune.