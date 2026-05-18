SUA vor relaxa sancțiunile împotriva petrolului rusesc pentru încă o lună.

Valabilitatea licenței anterioare, care permitea livrările, a expirat sâmbătă, 16 mai, transmite meduza.io cu referire la reuters.com.

Oficial, Departamentul Trezoreriei SUA nu a anunțat încă decizia.

Washingtonul a relaxat sancțiunile împotriva petrolului rusesc în contextul crizei combustibilului, declanșată de războiul SUA și Israelului cu Iranul. Pentru prima dată, SUA au permis țărilor terțe să cumpere petrol rusesc aflat pe petroliere pe 13 martie. Permisiunea este prelungită pentru a doua oară, cu o mică întârziere.