Statele Unite intenționează să reducă semnificativ volumul forțelor militare puse la dispoziția Alianței pentru a răspunde la conflicte de amploare.

Chiar săptămâna aceasta, aproximativ vineri, la o întâlnire de la Bruxelles, aliații NATO vor primi o notificare oficială, spun sursele agenției. SUA vor reduce numărul trupelor pe care le țin de obicei pregătite în caz de criză serioasă. Este vorba despre așa-numitul Model de Forțe NATO, un mecanism special în care fiecare țară își stabilește contribuția pentru apărarea Alianței, scrie rbc.ua citând reuters.com.

Cifrele exacte sunt ținute secrete, însă sursele din Pentagon confirmă că reducerile vor fi semnificative. Donald Trump a cerut acest lucru de mai multe ori, deoarece dorește ca europenii să plătească singuri pentru propria lor siguranță.

Termenele pentru tranziția la noul număr de trupe nu sunt încă cunoscute. Pentagonul nu a anunțat încă un calendar. Totuși, echipa șefului departamentului politic al Pentagonului, Elbridge Colby, lucrează deja la o nouă strategie. Colby este principalul ideolog al revizuirii relațiilor cu NATO.

„Umbrela nucleară” va rămâne

În ciuda reducerii trupelor convenționale, SUA nu se retrag complet. Arma nucleară va rămâne principalul factor de descurajare. Elbridge Colby a confirmat acest lucru public, iar Washingtonul va continua să protejeze aliații de amenințarea nucleară. Totuși, europenii vor trebui să lupte „pe teren” în principal cu propriile forțe.

Care sunt relațiile dintre SUA și NATO

În prezent, acestea pot fi numite reci, după ce în al doilea mandat al său Trump a început să critice aliații pentru contribuțiile militare mici la Alianță. După aceasta, aproape toate țările au crescut cheltuielile pentru apărare la cel puțin 2% din PIB.

Cea mai mare cheltuială o are Polonia - 4,2%. Chiar și țările mici baltice au crescut cheltuielile între 3,4 și 4%. Este interesant că țări puternice precum Canada și Spania au decis să se limiteze la 2% din cheltuieli, la nivelul Albaniei sau Belgiei, care sunt teritoriale mai mici ca dimensiune.