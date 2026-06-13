SUA vor reduce livrările de avioane de luptă și nave către NATO.

SUA intenționează să reducă semnificativ numărul avioanelor de luptă și al navelor militare pe care le furnizează pentru operațiunile NATO în Europa, a anunțat vineri, 12 iunie, ziarul The New York Times (NYT), citând doi oficiali europeni de rang înalt care au dorit să-și păstreze anonimatul. „Această decizie va limita capacitatea NATO de a lovi la distanțe mari și de a efectua supraveghere”, se menționează în material, precizând că europenilor li s-a comunicat acest plan la începutul lunii iunie printr-un document scris, părți din care au fost analizate de jurnaliștii publicației, transmite dw.com.

Potrivit raportului, Washingtonul intenționează să reducă numărul avioanelor de vânătoare de tip F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la circa 100, iar numărul avioanelor maritime de recunoaștere de la 26 la 15. În plus, toate cele opt avioane de realimentare vor fi retrase din Europa, iar un submarin cu rachete, un portavion, precum și mai multe nave militare și zeci de avioane implicate în misiunile acestui portavion vor fi relocate.

Conform surselor NYT, acest proces „va începe foarte curând – mult mai devreme decât se așteptau partenerii europeni”. Despre aceste planuri a scris și ziarul german Die Welt pe 4 iunie. Potrivit acestuia, SUA au transmis către NATO o listă secretă cu 11 puncte, care prevede o reducere semnificativă a prezenței militare americane în Europa, în special în domeniul aviației și forțelor navale, din cauza reorientării către regiunea Pacificului.

Der Spiegel: SUA vor reduce semnificativ contribuția militară la NATO

Pe 26 mai, revista Der Spiegel a relatat că reprezentantul șefului Pentagonului, Pete Hegseth, la sediul NATO a informat oficiali de rang înalt din alte state membre ale alianței despre reducerile pregătite. Washingtonul va furniza în continuare Alianței Nord-Atlantice mult mai puține resurse militare cheie, inclusiv avioane de vânătoare, nave, drone, avioane de realimentare și bombardiere strategice.

În cadrul sistemului anterior de împărțire a sarcinilor (burden sharing), SUA asigurau aproximativ jumătate din potențialul militar al NATO. Acum, Washingtonul așteaptă, până la conferința planificată în iunie, Force Sourcing Conference, propuneri privind țările europene care ar putea înlocui SUA în domeniile unde livrările vor scădea.

SUA reduc numărul grupurilor brigadă de luptă în Europa la trei

Anterior, pe 19 mai, s-a aflat că SUA vor retrage din Europa una dintre cele patru grupuri brigadă de luptă (GBL), au anunțat oficialii Pentagonului. Această măsură va reduce numărul militarilor americani din regiune la nivelul anului 2021.

Grupul brigadă de luptă este principala unitate tactică a armatei SUA, capabilă să desfășoare operațiuni de luptă independent, iar efectivul unei GBL de infanterie este de 4.000-4.500 de persoane, iar al uneia blindate – până la 5.000. În ultimii ani, SUA au dislocat în Europa aproximativ 100.000 de soldați și ofițeri. Dintre aceștia, peste 65.000 se aflau permanent în regiune, iar restul – în regim de rotație.