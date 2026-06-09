SUA vor introduce interviuri accelerate pentru vize, contra sumei de 750 de dolari, în mai multe ambasade.

Solicitanții pentru vize vor trebui să plătească 750 de dolari în plus față de taxa consulară standard de 185 de dolari și să participe la un interviu în termen de zece zile de la plata acestei sume. Programul pilot va fi valabil în perioada 1 iulie - 31 decembrie, cu posibilitatea de prelungire în funcție de cerere, transmite apnews.com.

Serviciul va fi disponibil în mai multe ambasade și consulate ale SUA, autoritățile urmând să furnizeze lista acestor misiuni diplomatice înainte de intrarea în vigoare a programului.

Timpul de așteptare pentru interviul de viză pentru cetățenii țărilor care nu participă la programul de scutire de viză poate dura câteva luni sau chiar mai mult. Totodată, plata „serviciului premium suplimentar” nu garantează obținerea vizei.

După cum scrie AP, autoritățile americane încearcă prin acest program să atenueze consecințele politicii lui Trump, care viza înăsprirea condițiilor de intrare în Statele Unite. Astfel, în unele țări, în special africane, solicitanților li se cere o garanție de până la 15.000 de dolari la obținerea vizei, precum și o verificare a istoricului personal pe mai mulți ani, inclusiv a conturilor din rețelele sociale.

Aceste cerințe au dus la întârzieri în procesarea vizelor la nivel mondial, ceea ce a generat numeroase plângeri.

Anterior, în iunie, Curtea Federală a SUA a anulat taxa de 100.000 de dolari introdusă de Trump pentru vizele H-1B destinate specialiștilor străini înalt calificați. Judecătorul Leo Sorokin a decis că această plată este, de fapt, un impozit, a cărui introducere necesită aprobarea Congresului.