SUA vor întrerupe dialogul cu Iranul dacă vor fi impuse taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz

Partea iraniană a informat Statele Unite că nu percepe taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Dacă acest lucru nu este adevărat, Washingtonul se va retrage din procesul de negocieri, a declarat Donald Trump.

„SUA nu au transferat Iranului niciun fel de bani și nu au deblocat pentru acesta niciun fond din conturile sale. Intenționăm să alocăm o parte din fondurile lor, aflate sub controlul nostru deplin, fermierilor și crescătorilor noștri pentru achiziționarea de porumb, grâu, soia și alte produse. Iranul are o nevoie acută de alimente, iar noi le vom cumpăra exclusiv din Statele Unite”, a scris Trump pe rețeaua socială Truth Social.

Pe 18 iunie, SUA și Iran au semnat un memorandum de înțelegere care, printre altele, prevede reluarea navigației libere în Strâmtoarea Ormuz. În urma acestui acord, Oman a aprobat crearea unui coridor maritim temporar în strâmtoare pentru trecerea navelor „în conformitate cu dreptul internațional și maritim”. SUA, la rândul lor, s-au angajat să înceteze blocada porturilor iraniene pentru 30 de zile. Cu toate acestea, a menționat Donald Trump, Statele Unite pot relua restricțiile dacă va fi necesar.