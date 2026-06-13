SUA vor exporta uraniu din Iran după semnarea acordului de pace

Despre aceasta informează Reuters citând un oficial american. Potrivit acestuia, SUA se așteaptă ca documentul să fie semnat în următoarele zile. Una dintre condițiile acordului este că SUA vor scoate din Iran și vor distruge uraniul îmbogățit, susține interlocutorul agenției.

Acordul prevede, de asemenea, deschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul unei „reduceri semnificative a sancțiunilor” împotriva Iranului, a declarat un înalt reprezentant al administrației SUA pentru Reuters . O altă sursă a agenției a spus că acordul ar putea fi semnat pe 14 iunie.

SUA și Iranul au aprobat varianta finală a textului acordului de pace, a anunțat premierul Pakistanului, Shahbaz Sharif. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Bagai, a declarat că partea iraniană continuă să analizeze textul acordului cu SUA și că este prea devreme să se vorbească despre timpul și locul semnării documentului.