SUA vor elimina Siria de pe lista statelor care susțin terorismul după o verificare de 45 de zile.

Președintele SUA, Donald Trump, a informat Congresul despre decizia de a exclude Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul.

Decizia va intra în vigoare după o verificare de 45 de zile a legislatorilor. Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al Departamentului de Stat, transmite reuters.com.

„Ridicarea sancțiunilor împotriva Siriei va deschide accesul la comerțul și investițiile internaționale, va oferi Siriei o șansă de redresare și va deschide un nou capitol în istoria poporului sirian. O Sirie stabilă, unită, care trăiește în pace cu sine și cu vecinii săi, va aduce beneficii nu doar regiunii, ci întregii lumi”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat.

Donald Trump a promis să excludă Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul în timpul unei întâlniri cu președintele Siriei în perioada de tranziție, Ahmed al-Sharaa, la summitul NATO de la Ankara. Îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări a început după schimbarea puterii în Siria, în decembrie 2024. În noiembrie 2025, SUA l-au exclus pe Ahmed al-Sharaa de pe lista de sancțiuni, iar ulterior Washingtonul a ridicat parțial sancțiunile împotriva Damascului.