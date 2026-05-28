SUA și Iranul s-au atacat reciproc, dar armistițiul nu a fost anulat.

Potrivit acestuia, militarii americani au doborât și patru drone iraniene în zona Strâmtorii Ormuz. Interlocutorul agenției a precizat că SUA au lovit o bază terestră de comandă în Bandar Abbas, de unde se pregătea lansarea unei alte drone, scrie meduza.io, citând reuters.com.

Sursa a adăugat că aceste acțiuni „au fost defensive și menite să susțină regimul de încetare a focului”.

Curând, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a anunțat că, ca răspuns la atacul american, Iranul a lovit o bază aeriană americană. IRGC a numit aceasta o „avertizare” pentru SUA, care trebuie să știe că „agresiunea nu va rămâne fără răspuns” și că, dacă se va repeta, răspunsul Iranului „va fi mai hotărât”.

Nu se precizează despre ce bază aeriană este vorba, însă aproape simultan armata Kuweitului (unde se află una dintre cele mai mari baze americane) a raportat interceptarea unor drone și rachete.

Reuters, citând agenția iraniană Tasnim, scrie că, cu puțin timp înainte de lovitura americană, IRGC a deschis focul în direcția unui petrolier american care încerca să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, după care nava a fost nevoită să se întoarcă.

Schimbul de lovituri dintre SUA și Iran a avut loc pe fundalul negocierilor dintre cele două țări pentru încetarea războiului. Părțile, în special, nu pot ajunge la un acord privind navigația prin Strâmtoarea Ormuz. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz după începutul războiului, iar SUA au impus apoi un blocaj asupra porturilor maritime iraniene.

La 27 mai, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este încă mulțumit de condițiile acordului discutat cu Iranul. În opinia sa, Teheranul „își dorește foarte mult” să încheie un acord care să pună capăt războiului. Totodată, el a repetat că este pregătit să reia loviturile asupra Iranului dacă nu se va ajunge la un acord.