SUA și Iranul elaborează propuneri secrete pentru implementarea unui acord.

SUA și Iranul lucrează la pregătirea unor propuneri secrete pentru implementarea unui acord în 14 puncte, semnat săptămâna aceasta, inclusiv detalii privind soluționarea problemei viitorului program nuclear iranian.

Despre aceasta informează CNN citând oficiali americani sub protecția anonimatului, scrie eurointegration.com.ua.

Sursa a subliniat că aceste documente sunt departe de varianta finală.

Iranul nu a semnat niciun document suplimentar, așa cum s-a întâmplat în cazul memorandumului de înțelegere, ceea ce ridică întrebarea dacă administrația nu a exagerat obligațiile obținute de la Iran și subliniază încă o dată cât de rapid pot cădea eforturile politice fragile pentru atingerea unui acord final.

Potrivit sursei, pentru a obține aprobarea oficială a Iranului pentru aceste propuneri încă secrete ar fi fost nevoie de timp suplimentar, motiv pentru care partea americană a decis să se limiteze la publicarea memorandumului de înțelegere semnat și să lucreze la restul detaliilor în cadrul următoarelor negocieri.

Deși reprezentanții administrației Trump au declarat legislatorilor că nu știu nimic despre vreun „acord paralel” legat de memorandum, au recunoscut totuși că există unele documente care nu au fost făcute publice.

CNN nu a reușit să afle multe detalii despre conținutul propunerilor de lucru.

Un oficial regional a caracterizat părțile înregistrate ale propunerilor ca fiind documente „de lucru”, pe care ambele părți au convenit să le oficializeze ca pas următor.

Sursele au menționat că acestea conțin mai multe detalii concrete privind ceea ce urmăresc negociatorii americani ca direcție viitoare a negocierilor, în special în ceea ce privește programul nuclear iranian.

Potrivit surselor, propunerile auxiliare conțin un anumit nivel de înțelegere privind dacă Iranului îi va fi permis să continue îmbogățirea uraniului la orice nivel – un punct cheie nu doar în disputele tehnice din timpul negocierilor inițiale, ci și una dintre cele mai controversate chestiuni politice în contextul haosului intern legat de acord.

Potrivit informațiilor, SUA și Iran au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere privind încetarea războiului și deschiderea Strâmtorii Ormuz, iar acordul a intrat deja în vigoare.

De asemenea, SUA au anunțat că au ridicat blocada maritimă asupra porturilor iraniene.

Anterior, administrația Trump a dezvăluit verbal textul documentului semnat cu Iranul.