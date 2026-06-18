SUA și Iranul au semnat un acord preliminar de pace.

Memorandumul de înțelegere pe o perioadă de 60 de zile prevede încetarea acțiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ridicarea sancțiunilor împotriva Teheranului și crearea unui fond pentru reconstrucția Iranului.

Iran și SUA au semnat un acord preliminar de pace, au confirmat președintele SUA Donald Trump și Ministerul de Externe iranian, scrie bbc.com.

„A fost semnat. Semnat la Versailles. Tocmai l-am semnat”, a confirmat Trump după întâlnirea cu președintele Franței Emmanuel Macron la Palatul Versailles. Trump a amenințat din nou că va relua atacurile dacă Iranul nu își va respecta angajamentele.

Și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și-a pus semnătura pe memorandum.

Războiul cu Iranul, început de SUA și Israel pe 28 februarie, a făcut mii de victime, în principal în Iran și Liban. Ca răspuns, Teheranul a atacat Israelul și aliații SUA din Golful Persic.

Conflictul a provocat o criză energetică majoră din cauza închiderii efective de către Iran a Strâmtorii Ormuz.

În ziua de miercuri, reprezentanții administrației SUA au adunat jurnaliștii în timpul întâlnirii țărilor din „Grupul celor Șapte” la Evian și le-au citit textul memorandumului în 14 puncte.

Acordul prelungește încetarea focului, declarată în aprilie, pentru încă 60 de zile, pentru a permite părților să convină asupra unui armistițiu final.

Atât Trump, cât și membrii echipei sale subliniază că este doar un memorandum pentru moment, iar prevederile sale vor fi respectate doar dacă Iranul „se va comporta bine”.