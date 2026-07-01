SUA și Iranul au purtat negocieri privind regulile de tranzit ale navelor prin Strâmtoarea Ormuz

SUA și Iranul au desfășurat la Doha negocieri tehnice indirecte privind trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz și stabilirea unui armistițiu pe termen lung după ultima escaladare.

Negocierile se bazează pe un acord intermediar în 14 puncte, semnat de părți luna trecută. Acesta trebuia să oprească războiul, să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să dea startul unei perioade de 60 de zile de negocieri pentru un acord de pace permanent, transmite epravda.com.ua.

Totuși, Washingtonul și Teheranul s-au delimitat public în interpretarea acestui acord. Aceasta a dus la lovituri reciproce în ultima săptămână și nu a oferit aproape niciun semn de progres în chestiuni mai complicate, în special în ceea ce privește programul nuclear al Iranului.

Potrivit a doi oficiali iranieni de rang înalt, Teheranul dorește să obțină recunoașterea internațională a controlului său asupra strâmtorii și dreptul de a percepe taxe de la navele care intră sau ies din Golful Persic.

Circulația prin Ormuz a fost parțial reluată. Înainte de război, prin strâmtoare trecea aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaz natural lichefiat.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că „denuclearizarea Iranului progresează bine”, fără a oferi detalii. Despre negocierile de la Doha a spus: „Au avut întâlniri foarte bune, vom vedea”.