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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Iunie 2026, 09:23
9 058
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SUA și Iranul au făcut schimb de cele mai ample lovituri din ultimele săptămâni

SUA și Iran au făcut schimb de lovituri în cadrul unuia dintre cele mai ample atacuri nocturne de la intrarea în vigoare a armistițiului din aprilie.

SUA și Iranul au făcut schimb de cele mai ample lovituri din ultimele săptămâni.
SUA și Iranul au făcut schimb de cele mai ample lovituri din ultimele săptămâni.

După cum notează postul de televiziune, atacurile au avut loc pe fondul negocierilor aflate în pragul eșecului, după câteva zile de acuzații reciproce și creșterea nemulțumirii din toate părțile, scrie eurointegration.com.ua.

Acțiunile militare de marți seara, se pare, au început cu un atac al militarilor americani cu o rachetă Hellfire asupra unui petrolier sub pavilionul Botswana, care se îndrepta spre un port iranian de pe insula Khark.

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), nava nu a respectat cerințele SUA privind blocada porturilor iraniene.

Ca răspuns, Iranul a declarat că a lansat un atac cu rachete asupra unei nave sub pavilion liberian.

Totuși, o escaladare mai serioasă a situației a avut loc după ce SUA au lovit o stație terestră iraniană de control de pe insula Qeshm, în apropierea Strâmtorii Ormuz, ceea ce a determinat Iranul să lanseze rachete și drone spre țările Golfului Persic – Kuweit și Bahrain.

Iranul a afirmat că a lovit „baza americană de aviație și elicoptere” din regiune, precum și cartierul general al celei de-a 5-a flote SUA din Bahrain.

Totuși, SUA au declarat că „toate atacurile iraniene asupra trupelor americane au eșuat”, adăugând că rachetele și dronele iraniene au fost fie interceptate, fie „nu au ajuns” la ținte.

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