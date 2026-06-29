theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
euronews.com logoeuronews
29 Iunie 2026, 08:34
14
Copiază linkul
Link copiat

SUA și Iranul au convenit să înceteze atacurile și vor purta negocieri în Qatar

SUA și Iranul au convenit să înceteze schimbul de lovituri militare și să desfășoare marți negocieri la nivel înalt în Qatar, au raportat mass-media americane, citând reprezentanți ai administrației SUA.

SUA și Iranul au convenit să înceteze atacurile și vor purta negocieri în Qatar.
SUA și Iranul au convenit să înceteze atacurile și vor purta negocieri în Qatar.

Această știre a apărut după câteva zile de schimburi de lovituri între cele două țări, care amenințau să compromită „memorandumul de înțelegere” temporar, semnat pe 17 iunie și destinat să pună capăt conflictului, scrie euronews.com.

Conform acestui acord, Teheranul s-a angajat să asigure trecerea sigură a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, iar Washingtonul a fost de acord să ridice blocada porturilor iraniene.

„Navele pot trece liber pentru moment”

„Am decis să încetăm toată activitatea „cinetică””, a declarat duminică un înalt oficial american pentru publicația Axios, folosind un termen militar care desemnează loviturile.

Un alt reprezentant al SUA a spus pentru Axios că ambele părți „pentru moment” încetează ostilitățile și că „navele pot circula liber” în contextul negocierilor în curs.

Cei doi oficiali americani anonimi, precum și o altă sursă informată, au confirmat desfășurarea unei întâlniri marți în Qatar, transmite Axios.

CNN a relatat declarații similare ale unui reprezentant al administrației Trump, care a confirmat că părțile au convenit să desfășoare marți negocieri suplimentare la Doha.

Negocierile au fost mutate din Elveția în Qatar

Președintele SUA, Donald Trump, a adoptat o poziție fermă pe tot parcursul confruntării. Sâmbătă, el și-a reiterat avertismentele privind o acțiune militară pe scară largă în cazul reluării atacurilor iraniene asupra navelor, afirmând că Iranul „va înceta să existe” dacă SUA vor fi „forțate” să reia războiul.

Potrivit unor surse diplomatice, întâlnirea de marți trebuia inițial să aibă loc în Elveția și să abordeze un spectru mai larg de subiecte, inclusiv programul nuclear iranian. Totuși, după o escaladare periculoasă a confruntărilor militare în weekend, locul întâlnirii a fost mutat în Qatar, iar agenda a fost restrânsă la conflictul din Strâmtoarea Ormuz.

Sursă
euronews.com logoeuronews
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici