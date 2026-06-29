SUA și Iranul au convenit să înceteze atacurile și vor purta negocieri în Qatar.

SUA și Iranul au convenit să înceteze schimbul de lovituri militare și să desfășoare marți negocieri la nivel înalt în Qatar, au raportat mass-media americane, citând reprezentanți ai administrației SUA.

Această știre a apărut după câteva zile de schimburi de lovituri între cele două țări, care amenințau să compromită „memorandumul de înțelegere” temporar, semnat pe 17 iunie și destinat să pună capăt conflictului, scrie euronews.com.

Conform acestui acord, Teheranul s-a angajat să asigure trecerea sigură a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, iar Washingtonul a fost de acord să ridice blocada porturilor iraniene.

„Navele pot trece liber pentru moment”

„Am decis să încetăm toată activitatea „cinetică””, a declarat duminică un înalt oficial american pentru publicația Axios, folosind un termen militar care desemnează loviturile.

Un alt reprezentant al SUA a spus pentru Axios că ambele părți „pentru moment” încetează ostilitățile și că „navele pot circula liber” în contextul negocierilor în curs.

Cei doi oficiali americani anonimi, precum și o altă sursă informată, au confirmat desfășurarea unei întâlniri marți în Qatar, transmite Axios.

CNN a relatat declarații similare ale unui reprezentant al administrației Trump, care a confirmat că părțile au convenit să desfășoare marți negocieri suplimentare la Doha.

Negocierile au fost mutate din Elveția în Qatar

Președintele SUA, Donald Trump, a adoptat o poziție fermă pe tot parcursul confruntării. Sâmbătă, el și-a reiterat avertismentele privind o acțiune militară pe scară largă în cazul reluării atacurilor iraniene asupra navelor, afirmând că Iranul „va înceta să existe” dacă SUA vor fi „forțate” să reia războiul.

Potrivit unor surse diplomatice, întâlnirea de marți trebuia inițial să aibă loc în Elveția și să abordeze un spectru mai larg de subiecte, inclusiv programul nuclear iranian. Totuși, după o escaladare periculoasă a confruntărilor militare în weekend, locul întâlnirii a fost mutat în Qatar, iar agenda a fost restrânsă la conflictul din Strâmtoarea Ormuz.