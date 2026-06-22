SUA și Iranul au convenit asupra unui canal de comunicare privind Strâmtoarea Ormuz.

Comitetul de nivel înalt a aprobat „foaia de parcurs” pentru atingerea acordurilor finale între SUA și Iran în termen de 60 de zile. Un nou ciclu de negocieri s-a încheiat la stațiunea Burgenstock din Elveția.

SUA și Iranul au convenit asupra creării unui canal de comunicare pentru prevenirea incidentelor în Strâmtoarea Ormuz. Despre aceasta a anunțat luni, 22 iunie, pe rețeaua socială X Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului, mediator în negocierile din Elveția, al căror nouă rundă s-a încheiat, scrie dw.com.

„Pe perioada indicată în punctul 5 al Memorandumului de înțelegere, a fost stabilită o linie de comunicare între părți cu scopul prevenirii incidentelor și neînțelegerilor, ceea ce are menirea să asigure trecerea în siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz”, se arată în declarația ministerului.

Potrivit acestuia, comitetul de nivel înalt creat pentru supravegherea procesului de mediere a aprobat „foaia de parcurs” pentru atingerea unui acord final în termen de 60 de zile, punând astfel bazele pentru începerea imediată a unor noi negocieri tehnice.

Se creează un grup de reglementare

De asemenea, părțile au convenit asupra creării unui grup de reglementare, din care vor face parte reprezentanți ai Iranului, SUA și Libanului, cu sprijinul mediatorilor. Sarcina acestui grup este de a asigura condițiile pentru încetarea operațiunilor militare în Liban, în conformitate cu Memorandumul. „Negocierile tehnice pe toate subiectele vor continua până la sfârșitul săptămânii” la stațiunea Burgenstock din Alpii Elvețieni, în apropiere de Lucerna, a precizat Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului.

Qatar și Pakistan și-au exprimat recunoștința sinceră față de Washington și Teheran pentru angajamentul lor constant față de diplomație și soluționarea pașnică a conflictului. Mediatorii au apreciat, de asemenea, eforturile țărilor prietene pentru sprijinul și contribuția valoroasă adusă negocierilor.

„S-a înregistrat un progres încurajator”

„Summitul de pe lacul Lucerna s-a desfășurat într-o atmosferă pozitivă și constructivă. S-a înregistrat un progres încurajator”, au menționat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Qatarului.

Principalii negociatori vor raporta regulat comitetului de nivel înalt și vor conduce grupurile de lucru care se ocupă de probleme nucleare, sancțiuni, precum și de monitorizarea și soluționarea disputelor, pentru a asigura implementarea eficientă a Memorandumului.

Ministrul Afacerilor Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a numit pe rețeaua socială X acordurile încheiate „un mare succes” în calea încetării ostilităților din Liban.

Strâmtoarea Ormuz este închisă

Înainte de negocieri, Teheranul a anunțat redeschiderea închiderii Strâmtorii Ormuz, ca urmare a operațiunii militare continue a Israelului în Liban. Comandamentul comun al forțelor armate ale Iranului a declarat la rândul său, pe 20 iunie, că strâmtoarea este închisă din cauza „încălcării evidente a angajamentelor asumate” de către SUA, care nu au încetat războiul.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, au semnat pe 15 iunie un acord-cadru care prelungește armistițiul anunțat în aprilie și prevede, printre altele, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată. Pentru negocierile ulterioare a fost stabilit un termen de 60 de zile.