SUA și Iranul au anulat negocierile de pace din Elveția.

Negocierile pașnice dintre SUA și Iran, programate pentru astăzi, 19 iunie, la stațiunea Burgenstock din Elveția, nu vor avea loc.

Despre aceasta a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Elveției, transmite Reuters.

Autoritățile SUA au anunțat anterior intenția de a organiza pe 19 iunie în Elveția o ceremonie de semnare a acordului americano-iranian, însă Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a exprimat îndoieli privind necesitatea acestei proceduri, având în vedere că președinții ambelor țări — Donald Trump și Masoud Pezeshkian — au semnat documentul separat pe 17 iunie.

Încă din ziua precedentă, 18 iunie, părțile intenționau să se întâlnească. Ministerul Afacerilor Externe al Elveției a anunțat că reprezentanții SUA și Iranului, precum și mediatorii din Pakistan și Qatar, urmau să se adune la Burgenstock.

În noaptea de 19 iunie, Casa Albă a anunțat anularea călătoriei vicepreședintelui Jay Dee Vance în Elveția.