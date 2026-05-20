Despre aceasta a declarat, într-o postare pe rețeaua X, principalul reprezentant al Pentagonului, Sean Parnell, scrie eurointegration.com.ua.

Purtătorul de cuvânt a anunțat că Pentagonul a decis să reducă numărul total al brigăzilor prezente în Europa de la patru la trei, revenind astfel la situația din 2021.

„Această decizie este rezultatul unui proces complex, pe mai multe niveluri... Și aceasta este cauza amânării temporare a desfășurării forțelor americane în Polonia – care este un aliat exemplar”, a subliniat Parnell.

Potrivit acestuia, Pentagonul va stabili definitiv amplasarea forțelor în Europa „pe baza unei analize suplimentare a nevoilor strategice și operaționale ale SUA, precum și a capacității propriilor noжекш aliați de a furniza forțe pentru apărarea Europei”.

Reprezentantul a adăugat că aceste măsuri sunt menite să sprijine implementarea politicii Trump „America pe primul loc”, care include și încurajarea, precum și oferirea posibilității aliaților SUA din NATO „să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”.