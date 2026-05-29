SUA pregătește emiterea unei bancnote de 250 de dolari cu imaginea lui Trump.

Autorii inițiativei afirmă că noua bancnotă va simboliza 250 de ani de la înființarea țării, aniversare care va fi marcată în acest an. Ministerul de Finanțe al SUA precizează că, în cazul adoptării legii, Biroul de Gravură și Tipărire „va întreprinde măsuri preventive” pentru emiterea unei bancnote comemorative în valoare de 250 de dolari. În cadrul unei conferințe de presă de la Casa Albă, pe 28 mai, ministrul de Finanțe Scott Bessent a declarat, de asemenea, că „totul depinde” de Congres. El a subliniat că nu vede „nimic condamnabil” în includerea imaginii unei persoane care a ocupat funcția de președinte în timpul sărbătoririi jubileului țării, scrie bbc.com.

BBC precizează că decizia de a emite bancnota de 250 de dolari ar putea încălca un alt act federal care reglementează valorile nominale ale bancnotelor în circulație. Bancnota de 100 de dolari cu imaginea lui Benjamin Franklin este în prezent cea mai mare bancnotă aflată în circulație. Anterior, SUA au emis bancnote de 500, 1.000 și 10.000 de dolari, dar tipărirea acestora a fost oprită în 1969. Acestea rămân mijloc legal de plată, dar au fost retrase din circulație și sunt păstrate în colecții.

Se mai menționează că, în general, dezvoltarea noilor bancnote durează ani de zile și implică participarea mai multor instituții, inclusiv a Sistemului Federal de Rezerve și a Serviciului Secret al SUA. Prin urmare, rămâne necunoscut dacă, în cazul aprobării proiectului de lege, noile bancnote vor putea fi emise până la jubileu.