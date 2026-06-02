eurointegration.com.ua
2 Iunie 2026, 09:50
4 473
SUA poartă negocieri privind extinderea desfășurării armelor nucleare în Europa

În SUA se discută despre plasarea armelor nucleare în mai multe țări europene membre NATO, pentru a asigura aliații că reducerea sprijinului în domeniul armamentului convențional nu slăbește garanțiile de securitate.

Despre acest lucru se menționează într-o publicație Financial Times, transmite eurointegration.com.ua.

Sursa publicației a relatat că oficialii americani și-au exprimat disponibilitatea pentru o desfășurare suplimentară în afara țărilor în care sunt deja amplasate bombardiere americane cu potențial nuclear.

Acest lucru ar permite potențial mai multor țări să găzduiască așa-numitele avioane americane cu dublă utilizare (DCA), capabile să execute lovituri nucleare.

Două dintre surse au declarat că disponibilitatea de a discuta extinderea a avut scopul de a demonstra angajamentul SUA de a asigura umbrela nucleară chiar și în timp ce aliații NATO sunt împinși să preia o parte mai mare din povara apărării convenționale.

Aceste negocieri, strict confidențiale și care posibil nu vor duce la modificări ale acordurilor privind partajarea armelor nucleare, au loc pe fondul unei îngrijorări larg răspândite în Europa cu privire la pașii președintelui SUA Donald Trump de retragere a trupelor americane și a sistemelor de armament cheie de pe continentul european.

Potrivit acestor surse, țările de pe flancul estic al NATO, în special Polonia și unele țări baltice, și-au exprimat disponibilitatea pentru un astfel de pas.

Discuțiile continuă în cadrul NATO, a declarat una dintre surse, adăugând că cel mai mare interes îl manifestă aliații aflați cel mai aproape de granițele Rusiei.

A doua sursă, familiarizată cu mersul negocierilor, a afirmat că un acord privind extinderea amplasării armelor nucleare americane nu va fi încheiat în viitorul apropiat.

Publicația amintește că oficialii polonezi au declarat public dorința de a găzdui arme nucleare.

Fostul președinte Andrzej Duda a îndemnat SUA să extindă inițiativa DCA pe teritoriul Poloniei, iar în acest an Varșovia s-a alăturat noii inițiative franceze, care urmărește să studieze posibilitatea de a redisloca temporar pentru prima dată o parte din potențialul nuclear de descurajare în țările aliate europene.

Sursă
