22 Mai 2026, 15:34
SUA oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre rețelele financiare ale Hezbollah

Statele Unite au stabilit o recompensă în valoare de până la 10 milioane de dolari pentru informații care să ajute la identificarea și blocarea surselor de finanțare ale mișcării libaneze „Hezbollah”.

Anunțul corespunzător a fost publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Stat, transmite media.az.

„Pentru informații care să contribuie la împiedicarea operațiunilor financiare ale Hezbollah, este prevăzută o recompensă de până la 10 milioane de dolari”, se arată în comunicat.

Departamentul de Stat a subliniat că obiectivul principal al Washingtonului la Beirut rămâne dezarmarea completă a formațiunilor Hezbollah și restabilirea de către guvernul Libanului a controlului deplin și exclusiv asupra întregii teritorii a țării sale.

