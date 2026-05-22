22 Mai 2026, 15:34
SUA oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre rețelele financiare ale Hezbollah
Statele Unite au stabilit o recompensă în valoare de până la 10 milioane de dolari pentru informații care să ajute la identificarea și blocarea surselor de finanțare ale mișcării libaneze „Hezbollah”.
Anunțul corespunzător a fost publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Stat, transmite media.az.
„Pentru informații care să contribuie la împiedicarea operațiunilor financiare ale Hezbollah, este prevăzută o recompensă de până la 10 milioane de dolari”, se arată în comunicat.
Departamentul de Stat a subliniat că obiectivul principal al Washingtonului la Beirut rămâne dezarmarea completă a formațiunilor Hezbollah și restabilirea de către guvernul Libanului a controlului deplin și exclusiv asupra întregii teritorii a țării sale.