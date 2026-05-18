SUA nu au permis intrarea a 85 de nave de la începutul blocadei porturilor Iranului.

Despre aceasta a anunțat Comandamentul Central al SUA pe rețeaua socială X.

„Comandamentul Central continuă să respecte strict blocada SUA împotriva porturilor iraniene. Forțele SUA au redirecționat acum 85 de nave comerciale pentru a asigura respectarea completă”, se menționează în mesaj.

La sfârșitul lunii februarie, Iranul a închis trecerea prin Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la loviturile din partea SUA și Israelului. Din aprilie, între Iran și SUA este în vigoare un regim de încetare a focului. La 13 aprilie, partea americană a început blocada porturilor iraniene. Forțele Armate ale SUA nu permit intrarea sau ieșirea navelor în porturile republicii.