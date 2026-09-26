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26 Septembrie 2026, 10:52
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SUA nu au inclus rachete pentru Patriot în noul pachet de ajutor pentru Ucraina

Statele Unite ale Americii nu au inclus în noul pachet de ajutor militar pentru Ucraina rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

SUA nu au inclus rachete pentru Patriot în noul pachet de ajutor destinat Ucrainei.
SUA nu au inclus rachete pentru Patriot în noul pachet de ajutor destinat Ucrainei.

Totodată, administrația Trump va cheltui pentru ajutor toate cele 400 de milioane de dolari aprobate anterior de Congresul SUA. Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, citând Reuters.

Potrivit a trei surse, administrația președintelui SUA, Donald Trump, și-a asumat obligații juridice de a cheltui toate cele 400 de milioane de dolari pe care Congresul le-a aprobat la sfârșitul anului 2025 pentru ajutorul militar destinat Ucrainei (este vorba despre programul USAI).

La începutul acestei săptămâni, 307 milioane de dolari erau deja contractați, ceea ce garantează că fondurile nu vor fi anulate. Echipa lui Trump intenționează să aloce celelalte 93 de milioane de dolari până la sfârșitul anului financiar, adică până la 30 septembrie.

După cum spun sursele, primele livrări au început deja în această lună. Acestea includ armament ofensiv, echipamente și piese de schimb pentru vehicule blindate.

Totodată, potrivit unuia dintre interlocutori, pachetul de ajutor militar nu include rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, în pofida faptului că Rusia bombardează orașele ucrainene cu drone și rachete balistice.

Reuters a adăugat că celelalte livrări urmează să fie efectuate până în octombrie 2029. În același timp, mandatul prezidențial al lui Trump se încheie în ianuarie același an.

Patriot pentru Ucraina

Amintim că, zilele trecute, președintele Vladimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții comunității ucrainene din SUA, a declarat că Ucraina a ajuns la o înțelegere privind un nou pachet de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

De asemenea, în cadrul unui briefing la New York, el a spus că Ucraina strânge o sută de rachete, câte una-două direct de la liderii statelor. Zelenski a subliniat că singura țară care ar putea ajuta la scară largă sunt SUA.

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