Point.md logoPoint
29 Mai 2026, 11:16
3 592
SUA își intensifică gruparea militară pentru o posibilă invazie în Cuba

Departamentul Apărării al SUA desfășoară de câteva luni trupe necesare pentru începerea unei operațiuni împotriva Cubei.

Potrivit publicației Politico, a mai rămas doar să se obțină aprobarea finală a lui Donald Trump.

Conform Politico, președintele SUA a decis să recurgă la o invazie a insulei după ce guvernul comunist nu a putut fi înlăturat doar prin presiuni economice și politice. În mai, grupul de atac al portavionului Nimitz a intrat în Marea Caraibelor împreună cu mai multe distrugătoare și crucișătoare. Navele sunt echipate cu rachete ghidate pentru lovituri de precizie asupra țintelor terestre. Timp de câteva luni, deasupra Cubei au survolat drone americane și avioane de recunoaștere. La țărmul statului Virginia se află nave de debarcare cu 2.500 de infanteriști marini și mai multe nave de sprijin.

Experții notează că portavionul Nimitz a sosit în regiune în aceeași zi în care SUA au formulat acuzații împotriva fostului președinte Raul Castro, ceea ce pare a fi o demonstrație publică de forță. Potrivit specialiștilor, nava de luptă și grupurile aeriene cu bază în Florida și Puerto Rico vor juca probabil un rol cheie în eventualele acțiuni militare din Cuba.

Sursă
