rtvi.com
27 Mai 2026, 09:47
1 084
SUA intenționează să reducă prezența militară în NATO

Statele Unite intenționează să reducă treptat numărul bombardierelor strategice, avioanelor de vânătoare, dronelor, submarinelor și navelor militare implicate în structurile NATO.

După cum scrie Politico, Washingtonul a informat aliații despre acest lucru, subliniind necesitatea consolidării eforturilor de apărare ale Europei, relatează rtvi.com.

Potrivit publicației, la o reuniune închisă a directorilor politici NATO, consilierul Pentagonului Alexander Velez-Green a anunțat planuri de reduceri. Surse din rândul diplomaților alianței menționează că parametrii și termenele concrete nu au fost încă stabilite. Totodată, SUA au asigurat partenerii că modificările nu vor afecta descurajarea nucleară. Se așteaptă ca subiectul să fie discutat în detaliu la viitoarea conferință NATO privind formarea forțelor.

Reducerea reflectă cursul administrației Donald Trump de a diminua rolul SUA în alianță și de a redistribui prioritățile militare în favoarea altor regiuni, inclusiv Indo-Pacific.

„Numărul trupelor americane din Europa va fi ajustat. Acest proces este deja în desfășurare și se realizează în coordonare cu aliații noștri. Nu spun că vor fi încântați de asta, dar cu siguranță sunt informați”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio. În NATO se recunoaște că alianța „a depins excesiv de forțele americane” și se admite o redistribuire a responsabilităților între participanți.

Sursă
rtvi.com logortvi
