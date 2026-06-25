SUA iau în considerare relocarea bazelor militare din Orientul Mijlociu mai departe de Iran.

Statele Unite își revizuiesc prezența militară în Orientul Mijlociu după loviturile Iranului asupra obiectivelor americane și iau în considerare relocarea unei părți a infrastructurii în Israel,

Despre acest lucru raportează The Wall Street Journal, transmite haqqin.az.

Potrivit publicației, motivul revizuirii strategiei sunt noile imagini prin satelit, care indică distrugeri mult mai grave la baza celei de-a Cincea Flote a Marinei SUA din Bahrain decât recunoșteau anterior autoritățile americane.

Conform ziarului, Pentagonul ia în considerare mai multe opțiuni pentru dislocarea viitoare a forțelor sale în regiune. Una dintre ele prevede refacerea bazei din Bahrain, concomitent cu reducerea prezenței militare americane în Kuweit și Arabia Saudită. Se presupune că o parte din obiective și unități ar putea fi relocate mai spre vest, pentru a le scoate din raza de acțiune a majorității rachetelor și dronelor iraniene. Potrivit informațiilor a două surse ale The Wall Street Journal, Israelul este luat în calcul ca una dintre posibilele destinații pentru această relocare.

Până în prezent nu există declarații oficiale în acest sens.