theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
haqqin.az logohaqqin
25 Iunie 2026, 14:00
415
Copiază linkul
Link copiat

SUA iau în considerare relocarea bazelor militare din Orientul Mijlociu mai departe de Iran

Statele Unite își revizuiesc prezența militară în Orientul Mijlociu după loviturile Iranului asupra obiectivelor americane și iau în considerare relocarea unei părți a infrastructurii în Israel,

SUA iau în considerare relocarea bazelor militare din Orientul Mijlociu mai departe de Iran.
SUA iau în considerare relocarea bazelor militare din Orientul Mijlociu mai departe de Iran.

Despre acest lucru raportează The Wall Street Journal, transmite haqqin.az.

Potrivit publicației, motivul revizuirii strategiei sunt noile imagini prin satelit, care indică distrugeri mult mai grave la baza celei de-a Cincea Flote a Marinei SUA din Bahrain decât recunoșteau anterior autoritățile americane.

Conform ziarului, Pentagonul ia în considerare mai multe opțiuni pentru dislocarea viitoare a forțelor sale în regiune. Una dintre ele prevede refacerea bazei din Bahrain, concomitent cu reducerea prezenței militare americane în Kuweit și Arabia Saudită. Se presupune că o parte din obiective și unități ar putea fi relocate mai spre vest, pentru a le scoate din raza de acțiune a majorității rachetelor și dronelor iraniene. Potrivit informațiilor a două surse ale The Wall Street Journal, Israelul este luat în calcul ca una dintre posibilele destinații pentru această relocare.

Până în prezent nu există declarații oficiale în acest sens.

Sursă
haqqin.az logohaqqin
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici