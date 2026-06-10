SUA cer UE să înăsprească regulile de intrare pe durata CM 2026 din cauza riscului de Ebola.

Din această cauză, autoritățile americane cer Europei să înăsprească strategia de prevenire a infecțiilor, informează Axios citând surse.

Potrivit unui oficial de rang înalt, principalii consilieri ai președintelui SUA Donald Trump sunt nemulțumiți de restricțiile slabe privind călătoriile impuse de Europa. Washingtonul dorește ca țările europene să renunțe la strategia Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în lupta împotriva Ebola, în favoarea unor reguli mai stricte propuse de partea americană.

Săptămâna trecută, Departamentul de Stat a trimis țărilor europene o „cerere urgentă” de a introduce restricții de călătorie din Africa Centrală, unde a început focarul de virus. După cum a precizat un oficial sub protecția anonimatului, SUA își justifică poziția prin trei puncte:

OMS nu a raportat la timp focarul de Ebola și „a indus în eroare lumea”, neîndemnând țările să impună interdicții de călătorie și să închidă granițele;

Uniunea Europeană (UE) este criticată pentru că a urmat recomandările OMS și pentru refuzul de a limita călătoriile și de a înăspri controalele în aeroporturi pentru călătorii veniți din țările afectate de epidemia de Ebola;

UE a fost îndemnată să urmeze exemplul Canadei și Mexicului și să introducă restricții similare cu cele aplicate în SUA.

Autoritățile americane monitorizează călătorii din țările africane, inclusiv pe cei care au făcut escale în Europa, și le interzic periodic intrarea în SUA, amintește Axios. Totuși, reprezentanții OMS și ai organizațiilor europene susțin că screeningul, testarea și urmărirea contactelor sunt mai eficiente decât încercările de a închide granițele, așa cum doresc americanii.

Despre focarul de febră Ebola din Congo și Uganda s-a aflat la începutul lunii mai. Autoritățile din Congo au explicat că creșterea numărului de cazuri este cauzată de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există încă vaccinuri și medicamente. OMS a declarat focarul o urgență de sănătate publică de interes internațional. Potrivit organizației, dezvoltarea unui vaccin poate dura șase-nouă luni. Estimările SUA indică faptul că focarul de Ebola din Africa Centrală ar putea depăși nivelul record al epidemiei din 2014.