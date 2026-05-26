SUA caută urgent un metal important pentru rachete și bombe după războiul cu Iranul.

Despre acest lucru informează RBC-Ucraina cu referire la NBC News.

De ce este important wolframul și dependența de China

Potrivit publicației, Washingtonul s-a aflat într-o poziție vulnerabilă, deoarece peste 80% din producția mondială a acestei resurse strategice este controlată de China.

Wolframul este folosit în avioane de luptă, bombe pentru distrugerea buncărelor, proiectile antitanc și sisteme de rachete, ceea ce îl face indispensabil pentru apărarea națională.

În același timp, din 2015 în SUA nu există mine comerciale active de wolfram, iar administrația președintelui american Donald Trump și-a propus să reducă dependența de livrările chineze.

Unde se caută metalul

Unul dintre locurile unde poate fi găsit acest metal se află în munții din estul Coreei de Sud - într-o mină deținută de o companie americană, care păstrează milioane de tone de minereu de wolfram.

„Pe planetă există foarte puține mine mari de wolfram”, a declarat directorul executiv al Almonty Industries, Lewis Black. Este vorba despre mina Sandon, pe care compania a redeschis-o în martie după o pauză de peste 30 de ani din cauza concurenței din partea Chinei.

Potrivit lui, wolframul a fost mult timp „metal militar”. În ultimele decenii, a devenit și „metal de bază” pentru sectorul tehnologic și este folosit în semiconductori, baterii și smartphone-uri.

„Cererea de wolfram va crește doar. Prin urmare, existența unui lanț de aprovizionare durabil cu wolfram va fi extrem de importantă în următorul deceniu, douăzeci de ani”, a spus directorul operațional al Almonty, Steve Allen.

Planul lu Trump

Administrația Trump a anunțat deja crearea unei rezerve de minerale critice în valoare de 12 miliarde de dolari, precum și sprijin pentru noi proiecte miniere în SUA și țările aliate.

Dintre acestea face parte o uzină mare de wolfram în Kazahstan, în valoare de 1,1 miliarde de dolari.

Totuși, experții recunosc că, chiar și cu investiții active, Vestului îi vor trebui decenii pentru a reduce dependența de China.

„Nu veți deveni complet autosuficienți în mai puțin de 20 de ani”, a adăugat specialistul.

Ce se știe despre wolfram

Wolframul este considerat unul dintre cele mai rezistente metale din lume. Se topește la o temperatură de 3410°C și fierbe la 5500°C, ceea ce este comparabil cu temperatura suprafeței Soarelui.

De asemenea, acest metal este foarte dens și dur.

Datorită acestor proprietăți, aliajele de wolfram sunt folosite în muniția antitanc ca miezuri care ajută la penetrarea blindajului.

În plus, este utilizat în fabricarea pieselor pentru tehnica aeronautică, rachete și alte echipamente militare, atunci când este nevoie de o masă mare într-un volum compact.