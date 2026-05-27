theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Mai 2026, 17:42
3 562
Copiază linkul
Link copiat

SUA au transmis Spaniei un avertisment în legătură cu aprofundarea relațiilor cu China

Ambasadorul SUA la Madrid, Benjamin Leon, a avertizat Spania cu privire la aprofundarea relațiilor cu China.

SUA au transmis Spaniei un avertisment în legătură cu aprofundarea relațiilor cu China.
SUA au transmis Spaniei un avertisment în legătură cu aprofundarea relațiilor cu China.

Leon a declarat că Spania „trebuie să acționeze foarte precaut, aprofundând relațiile cu China”, transmite eurointegration.com.ua.

El a subliniat că un astfel de avertisment este necesar pentru ca țara „să nu permită infiltrarea în sectoare critice precum prelucrarea datelor, apărarea și telecomunicațiile”.

De asemenea, Leon și-a exprimat îngrijorarea că contractele de stat au fost acordate companiilor care colaborează cu Huawei, gigantul tehnologic chinez, care, potrivit Washingtonului, reprezintă un „risc inacceptabil” pentru securitatea națională a SUA.

„Nu cred că acest lucru corespunde nivelului de securitate la care Spania și SUA schimbă informații. Dacă Spania garantează că China nu va avea acces la sectoarele critice, de ce să nu negocieze (cu Beijingul). Dar văd că încep să pătrundă în sectoarele critice, iar Spania trebuie să fie foarte atentă în această privință”, a spus el.

De asemenea, ambasadorul a subliniat că China „tinde să domine tehnologiile critice”.

„Folosește practici comerciale neloiale și presiuni economice pentru a-și extinde influența strategică. Și acest lucru creează riscuri reale pentru lanțurile noastre de aprovizionare, cercetările noastre și securitatea noastră”, a adăugat diplomatul american.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici