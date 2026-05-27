SUA au transmis Spaniei un avertisment în legătură cu aprofundarea relațiilor cu China.

Leon a declarat că Spania „trebuie să acționeze foarte precaut, aprofundând relațiile cu China”, transmite eurointegration.com.ua.

El a subliniat că un astfel de avertisment este necesar pentru ca țara „să nu permită infiltrarea în sectoare critice precum prelucrarea datelor, apărarea și telecomunicațiile”.

De asemenea, Leon și-a exprimat îngrijorarea că contractele de stat au fost acordate companiilor care colaborează cu Huawei, gigantul tehnologic chinez, care, potrivit Washingtonului, reprezintă un „risc inacceptabil” pentru securitatea națională a SUA.

„Nu cred că acest lucru corespunde nivelului de securitate la care Spania și SUA schimbă informații. Dacă Spania garantează că China nu va avea acces la sectoarele critice, de ce să nu negocieze (cu Beijingul). Dar văd că încep să pătrundă în sectoarele critice, iar Spania trebuie să fie foarte atentă în această privință”, a spus el.

De asemenea, ambasadorul a subliniat că China „tinde să domine tehnologiile critice”.

„Folosește practici comerciale neloiale și presiuni economice pentru a-și extinde influența strategică. Și acest lucru creează riscuri reale pentru lanțurile noastre de aprovizionare, cercetările noastre și securitatea noastră”, a adăugat diplomatul american.