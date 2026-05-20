20 Mai 2026, 18:43
4 322
SUA au testat o rachetă balistică intercontinentală Minuteman III

Comandamentul loviturilor globale al Forțelor Aeriene ale SUA a efectuat un test de lansare a unei rachete balistice intercontinentale Minuteman III neînarmate.

Exercițiul a fost organizat pentru a verifica pregătirea forțelor nucleare americane cu bază terestră, se arată în declarația comandamentului.

Lansarea a avut loc pe 20 mai la ora 00:01, ora Pacificului SUA (10:01, ora Moscovei), de la baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California. Potrivit comandamentului, testele au fost planificate cu câțiva ani în urmă și nu sunt legate de situația actuală din lume.

Testele au inclus o verificare complexă a rachetei și a personalului care o deservește. Inginerii au monitorizat, în special, traiectoria zborului Minuteman III, funcționarea motoarelor, sistemele de ghidare și modul de reintrare în atmosferă. „Această lansare confirmă starea și pregătirea rachetelor noastre balistice intercontinentale, precum și capacitatea tuturor elementelor acestui sistem, de la operatori până la rachetă, de a îndeplini misiunea stabilită”, se arată în declarație.

Datele obținute vor fi transmise Pentagonului, Departamentului Energiei și Comandamentului Strategic al SUA pentru analiza stării rachetei, întreținerii acesteia și duratei de utilizare.

Sursă
