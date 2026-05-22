22 Mai 2026, 12:42
12 793
SUA au ridicat 13 avioane de vânătoare pentru „interceptarea OZN-urilor”

Conform documentelor declasificate de SUA despre OZN-uri, Forțele Aeriene ale țării au ridicat în aer cel puțin 13 avioane de vânătoare pentru a intercepta un obiect zburător neidentificat.

Despre aceasta scrie Newsweek, citând datele fundației Disclosure Foundation.

Fundația a publicat peste 300 de pagini de rapoarte de informații ale Agenției Naționale de Securitate (ANS) privind supravegherea OZN-urilor, după o solicitare conform Legii libertății informației. Acest lucru a avut loc după ce administrația președintelui Donald Trump a publicat, la începutul lunii mai, primul lot de dosare declasificate.

După cum notează revista, multe dintre dosare aveau marcajul TOP SECRET UMBRA — un termen codificat al ANS care desemnează cea mai secretă secțiune de informații radio-tehnice. În unul dintre aceste documente, un martor ocular a descris un „obiect în formă de stea”, „cu siguranță nu un aparat de zbor”: acesta se deplasa vertical la o altă înălțime și „se rotea constant”.

Alte documente descriau și alte cazuri de detectare a elementelor neidentificate: de exemplu, unul cu două lumini galbene, la altitudine joasă și „schimbând direcția silențios de la nord la vest”, precum și un obiect cu „radiație luminoasă de 22 de metri lungime, răspândindu-se în spirală dintr-un centru negru”.

În februarie, Trump a ordonat secretarului Apărării, Pete Hegseth, să dezvăluie date guvernamentale privind fenomenele anormale neidentificate: documente despre viața extraterestră, fenomene aeriene și OZN-uri.

Sursă
