SUA au ridicat 13 avioane de vânătoare pentru „interceptarea OZN-urilor”

Despre aceasta scrie Newsweek, citând datele fundației Disclosure Foundation.

Fundația a publicat peste 300 de pagini de rapoarte de informații ale Agenției Naționale de Securitate (ANS) privind supravegherea OZN-urilor, după o solicitare conform Legii libertății informației. Acest lucru a avut loc după ce administrația președintelui Donald Trump a publicat, la începutul lunii mai, primul lot de dosare declasificate.

După cum notează revista, multe dintre dosare aveau marcajul TOP SECRET UMBRA — un termen codificat al ANS care desemnează cea mai secretă secțiune de informații radio-tehnice. În unul dintre aceste documente, un martor ocular a descris un „obiect în formă de stea”, „cu siguranță nu un aparat de zbor”: acesta se deplasa vertical la o altă înălțime și „se rotea constant”.

Alte documente descriau și alte cazuri de detectare a elementelor neidentificate: de exemplu, unul cu două lumini galbene, la altitudine joasă și „schimbând direcția silențios de la nord la vest”, precum și un obiect cu „radiație luminoasă de 22 de metri lungime, răspândindu-se în spirală dintr-un centru negru”.

În februarie, Trump a ordonat secretarului Apărării, Pete Hegseth, să dezvăluie date guvernamentale privind fenomenele anormale neidentificate: documente despre viața extraterestră, fenomene aeriene și OZN-uri.