SUA au reluat aplicarea sancțiunilor petroliere împotriva Iranului.

Administrația SUA a reluat aplicarea sancțiunilor petroliere împotriva Iranului.

Anularea permisiunii acordate în iunie pentru operațiuni cu petrol iranian a avut loc după atacul asupra a trei petroliere în Strâmtoarea Ormuz. Iranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru aceste atacuri. Totuși, guvernul său susține că controlează complet rutele de navigație prin strâmtoare, transmite nytimes.com.

The New York Times citează, sub anonimat, un oficial american de rang înalt, care a declarat că „acțiunile Iranului în strâmtoare sunt inacceptabile pentru Statele Unite și vor avea consecințe”. Sursa a adăugat că „Iranul va beneficia de un acord de pace doar dacă va demonstra un comportament adecvat și că negocierile pentru încheierea unui acord final vor continua”.

La 22 iunie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA (OFAC) a emis o licență care permite operațiuni cu petrol iranian până la 21 august. Permisiunea se aplică operațiunilor legate de producția, vânzarea, livrarea și descărcarea petrolului iranian, produselor petroliere și produselor petrochimice. Licența permite, de asemenea, importul produselor petroliere iraniene în SUA, iar plățile pot fi efectuate inclusiv în dolari.