SUA au refuzat să prelungească acordul comercial USMCA cu Canada și Mexic

Administrația SUA nu a prelungit acordul comercial trilateral USMCA cu Canada și Mexic.

Despre aceasta se menționează pe site-ul Reprezentanței Comerciale a SUA, transmite reuters.com.

„Conform acordului, Statele Unite, Mexicul și Canada au avut astăzi o întâlnire virtuală pentru a discuta funcționarea USMCA. SUA nu au fost de acord să prelungească USMCA în forma sa actuală”, se arată în declarație.

Acordul actual va rămâne în vigoare încă zece ani, dacă niciuna dintre țări nu decide să se retragă din el. Potrivit instituției, Statele Unite vor continua să colaboreze cu Mexicul și Canada pentru a elimina deficiențele acordului și deficitul comercial.

De asemenea, în declarația Reprezentanței Comerciale se menționează că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut deja ajustări ale acordului în conformitate cu noua politică tarifară și comercială. Însă, prin negocieri cu Canada și Mexicul, situația poate fi „îmbunătățită”. Instituția va continua consultările cu Congresul și publicul privind modificările USMCA.

Acordul USMCA a intrat în vigoare la 1 iulie 2020 și a înlocuit vechiul acord NAFTA, care era în vigoare din 1994. Atunci, țările au convenit să mențină regimul de liber schimb pentru bunurile produse în America de Nord (în totalitate sau în mare parte) și să înăsprească cerințele privind originea pentru produsele unor sectoare, în special industria auto.

În iunie s-a raportat că Washingtonul ar putea să nu prelungească valabilitatea USMCA. Principalul argument al lui Trump în favoarea acestei decizii este deficitul semnificativ care persistă în comerțul SUA cu ambii parteneri.