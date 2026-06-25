SUA au pus condiții pentru accesul gazului lor în Europa.

SUA au amenințat UE cu oprirea livrărilor de GNL, dacă blocul nu relaxează regulile privind metanul, a declarat șeful Ministerului Energiei, Chris Wright.

UE a decis că, începând cu 2027, nu va încheia noi contracte, dacă importatorii nu respectă regulile privind metanul.

SUA ar putea înceta să furnizeze țărilor europene gazul natural lichefiat (GNL), dacă acestea nu vor relaxa controlul asupra emisiilor de metan. Despre aceasta a declarat ministrul Energiei al Statelor Unite, Chris Wright, transmite bloomberg.com.

„Fără o reformă substanțială a acestei reguli privind metanul, Europa va suferi o durere serioasă, complet inutilă. Nu este vorba de o escaladare. Energia noastră va fi livrată. Doar că va fi livrată în altă parte”, a declarat Wright în culisele unei conferințe de la New York.

Potrivit Bloomberg, comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a promis anterior că nu va ceda presiunilor din partea SUA și a altor exportatori de GNL, care cer revizuirea regulilor UE privind metanul. Washingtonul a avertizat că complexitatea regulamentului și amenințarea amenzilor pun comerțul în pericol. Miniștrii energiei din UE vor discuta această problemă vineri la Luxemburg, notează agenția.