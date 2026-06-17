SUA au publicat textul oficial al acordului cu Iranul

În Statele Unite a fost făcut public textul documentului semnat cu Iranul, care formalizează acordul privind încetarea ostilităților și continuarea negocierilor.

Acesta corespunde în mare parte celui care anterior a fost difuzat neoficial în mass-media.

În seara zilei de 17 iunie, administrația Trump a dezvăluit textul oficial al acordului cu Iranul, intitulat „Memorandumul de la Islamabad privind înțelegerea reciprocă între SUA și Republica Islamică Iran”, transmite eurointegration.com.ua citând cnn.com.

Un oficial de rang înalt din administrație a citit transcrierea documentului, însă documentul în sine nu a fost încă publicat.

CNN notează că documentul, format din 14 puncte, diferă în unele formulări față de versiunea care a ajuns anterior în presă.

În versiunea prezentată se vorbește despre încetarea ostilităților „pe toate fronturile”, inclusiv pe teritoriul Libanului, și angajamentul de a nu iniția operațiuni unul împotriva celuilalt și de a se abține de la amenințări; încetarea finală a ostilităților urmează să fie consemnată într-un acord final ulterior.

SUA și Iranul se angajează să respecte suveranitatea și integritatea teritorială reciprocă și să se abțină de la intervenții în afacerile interne ale celuilalt.

Părțile se obligă să continue negocierile și să ajungă la un acord final în termen de 60 de zile; termenul poate fi prelungit prin acordul reciproc al părților.

SUA promit că imediat după semnarea documentului vor începe ridicarea blocadei maritime împotriva Iranului și o vor ridica complet în termen de 30 de zile, iar în termen de 30 de zile după acordul final – vor retrage forțele de la granițele Iranului.

Iranul promite să asigure libera circulație a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz „fără penalizări timp de 60 de zile”, ținând cont că Iranului îi vor fi necesare aproximativ 30 de zile pentru „eliminarea obstacolelor tehnice și militare și deminarea”.

SUA, împreună cu partenerii regionali, trebuie să elaboreze un plan în valoare de cel puțin 300 miliarde de dolari pentru „reconstrucția și dezvoltarea economică” a Iranului, mecanismul urmând să fie finalizat în cadrul acordului final. De asemenea, SUA trebuie să ridice toate sancțiunile împotriva Iranului, inclusiv cele impuse prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.

La punctul 8 se menționează angajamentul Iranului de a nu produce și nu dezvolta arme nucleare. Problema eliminării uraniului îmbogățit existent va fi soluționată printr-un mecanism ce urmează să fie convenit ulterior și care va fi aplicat sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Până la semnarea acordului final, părțile se obligă să mențină status quo-ul: Iranul – stadiul actual al programului nuclear, iar SUA – să se abțină de la noi sancțiuni și de la trimiterea de noi forțe în regiune.

De la semnarea Memorandumului și până la încetarea oficială a sancțiunilor, SUA promit să acorde excepții pentru exportul de petrol și produse petroliere iraniene și servicii conexe, cum ar fi tranzacțiile bancare, asigurările, transportul și altele.

După îndeplinirea Memorandumului, SUA promit să deblocheze fondurile și activele Iranului. Procedurile concrete urmează să fie stabilite în cadrul negocierilor ulterioare.

Memorandumul prevede crearea unui „mecanism executiv” pentru monitorizarea respectării acestuia și a condițiilor viitorului acord final.

Acordul final trebuie să fie consacrat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Cele de mai sus reprezintă un rezumat scurt al punctelor, textul detaliat poate fi consultat în publicațiile CNN și ABC News.