SUA au lovit Iranul ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache.

„Această operațiune este un răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului”, a anunțat Comandamentul Central al Forțelor Armate SUA (CENTCOM) pe rețeaua socială X, transmite dw.com.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru ABC News că consideră răspunsul necesar. „Răspunsul trebuie să fie foarte puternic, foarte puternic și exact așa este acum”, a spus el.

Mass-media iraniană raportează explozii în sudul țării

Potrivit publicației americane Axios, țintele forțelor americane au fost mai multe sisteme antiaeriene și stații radar iraniene în zona Strâmtorii Ormuz. Mass-media iraniană a raportat explozii pe coasta de sud a Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz. Conform agenției semi-oficiale Tasnim, exploziile au fost auzite în orașele Sirik și Minab, precum și pe insula Qeshm.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a amenințat Washingtonul cu un răspuns la atac. „În ciuda înfrângerilor pe câmpul de luptă, SUA au decis să ne testeze hotărârea. Forțele noastre armate puternice nu vor lăsa niciun atac sau amenințare fără răspuns. Părăsiți regiunea noastră dacă vreți să fiți în siguranță”, a scris el pe rețeaua socială X.

Agenția Tasnim a transmis ulterior o declarație a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) potrivit căreia Iranul a lansat rachete și drone asupra țintelor americane din regiune.

La câteva ore după, CENTCOM a anunțat încheierea loviturilor asupra Iranului. Militarii americani au lovit obiective antiaeriene iraniene, puncte de comandă terestre și stații radar din apropierea Strâmtorii Ormuz, au adăugat reprezentanții comandamentului.

Elicopterul Apache s-ar fi putut prăbuși din cauza coliziunii cu o dronă iraniană

Anterior, Trump a avertizat pe rețeaua sa socială Truth Social despre măsuri de răspuns împotriva Iranului pentru prăbușirea elicopterului Apache. Potrivit președintelui, elicopterul a fost doborât de forțele iraniene în timpul unei misiuni de patrulare în Strâmtoarea Ormuz. Ambii piloți nu au fost răniți și sunt în siguranță, a scris Trump.

Un oficial american, vorbind sub protecția anonimatului pentru agenția Associated Press, a declarat că elicopterul forțelor americane s-a prăbușit după o coliziune cu o dronă iraniană. Nu este clar dacă această coliziune a fost intenționată. În declarațiile oficiale această versiune nu este menționată.

Acțiunile militare continuă în timpul armistițiului declarat

În ultimele zile, confruntările din regiune s-au intensificat de mai multe ori, în ciuda regimului de încetare a focului în războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Seara zilei de 7 iunie, Iranul a lansat pentru prima dată rachete asupra Israelului de la începutul lunii aprilie. CGRI a motivat atacul prin loviturile aeriene israeliene asupra unor zone din Beirut considerate bastioane ale grupării pro-iraniene „Hezbollah”. Ca răspuns, Israelul a reluat atacurile asupra țintelor din Iran. Pe 8 iunie, Israel și Iran au anunțat o încetare temporară a ostilităților.

Cu câteva ore înainte de anunțarea măsurilor de răspuns împotriva Iranului pentru doborârea elicopterului Apache, Donald Trump a declarat că un acord de pace cu Teheranul este la îndemână. „Suntem în faza finală a ceea ce va fi o înțelegere foarte, foarte bună”, a spus el. Președintele SUA a adăugat că negocierile cu Iranul ar putea fi încheiate în următoarele „două-trei zile”.